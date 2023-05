La Junta defiende su ayuda al norte de la provincia ante la sequía en labores que no son de su competencia

La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este miércoles la ayuda que se aporta desde el Gobierno regional al norte de la provincia de Córdoba ante los problemas de sequía y la falta de agua a ciudadanos en labores que no son de competencia autonómica.

Tras ser preguntada por la parlamentaria del PP Araceli Cabello en la Cámara andaluza sobre la adecuación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, ubicada en el término municipal de Bélmez, Crespo ha aseverado que en el norte de la provincia es "necesario un triángulo para el futuro", con los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, de modo que "permita conectar los tres".

Al respecto, ha recordado que se dijo en su momento que el agua de La Colada "no era apta para el baño y que pronto sería no apta para el consumo, y es lo que ha pasado", de manera que "ahora el problema es que no es apta el agua", si bien ha defendido que "todo el mundo tiene que colaborar", aunque las confederaciones del Guadalquivir y Guadiana son de "competencia estatal" y "la competencia municipal la tiene Emproacsa, la Diputación".

No obstante, Crespo ha resaltado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "es una persona responsable y ha metido en el tercer decreto de sequía la aportación económica que se necesite para mejorar el agua", de ahí que haya señalado que "ya se han tenido tres reuniones con Emproacsa" y espera "un convenio por parte de la Diputación que permita a la Junta ayudar en la zona".

Así, la consejera espera a que "digan en qué ayudamos más, no teniendo competencia, pero sí voluntad", todo ello después de "un error garrafal que la zona sabe, porque se dijo que iba a haber problemas del agua".

Frente a ello, Crespo ha reprochado que el Gobierno central "no mete en el decreto de sequía nacional" la actuación entre Puente Nuevo y Sierra Boyera "como se ha pedido", mientras que "la Junta ayudará en la zona, aunque no sea de su competencia", ha remarcado, para advertir del "momento de sequía y de dificultades de los ganaderos y de los ciudadanos en Los Pedroches", en el que "todos debemos ayudar y el presidente de la Junta da el do de pecho con la aportación en su decreto de sequía". "Ojalá otros hubieran hecho lo mismo", ha apostillado.

MÁS DE 300 MILLONES DE LA JUNTA

Por su parte, la parlamentaria del PP ha indicado que el tercer decreto de sequía de la Junta para Andalucía cuenta con 163 millones de euros, "que junto a los dos decretos previos suman más de 300 millones que se han orientado fundamentalmente a acometer actuaciones que reduzcan el déficit hídrico y apoyar al sector agrario con ayudas directas".

Así, ha afirmado que "el gobierno de Juanma Moreno y la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural son ejemplo de cómo se debe trabajar para hacer frente a las necesidades de esta tierra, tomando pulso constante tanto a las demandas existentes como a las futuras y rompiendo con la falta de previsión de antiguos gobiernos de la comunidad autónoma que han dejado sin infraestructuras en todo el territorio".

En este sentido, Cabello ha subrayado "el gobierno de Juanma Moreno ha dado ejemplo de compromiso poniendo en marcha hasta 537 obras para aumentar las reservas de agua y mejorar los regadíos, esenciales para el campo".

Por contra, ha lamentado que "el Gobierno de España y de Pedro Sánchez ha dejado pasar el tiempo y olvidarse por completo del problema, anunciar medidas a tan solo unas horas de iniciar la campaña electoral y seguir con su estrategia de compromisos engañosos e imprecisos y retos sin cumplir".

Según ha expuesto, en la provincia de Córdoba, y más especialmente en las comarcas de Los Pedroches y Guadiato, "el gobierno socialista actuaba con continuas promesas, fotos vergonzosas y electoralistas, titulares tan rimbombantes como vacíos y falsos y demandas sin atender, que hoy tienen sin agua potable a más de 80.000 ciudadanos".

En palabras de la popular, "la situación es realmente desesperante y decepcionante y la única salida sería la coordinación de administraciones, pero pasando inicialmente por el reconocimiento de la responsabilidad, de la competencia y de los errores que tiene el Gobierno central".

Al hilo, ha manifestado que "ante las continuas llamadas de atención y los requerimientos de la Junta, de los consejos de los técnicos y de las peticiones de más de casi 80.000 ciudadanos, se sigue con más de lo mismo por parte del Gobierno de Sánchez", después de que "hace algo más de una semana el Gobierno central anunciaba a bombo y platillo un decreto de sequía, que de nuevo se dejaba atrás una obra esencial para el norte de la provincia, la conexión de Puente Nuevo y Sierra Boyera", ha criticado la parlamentaria.