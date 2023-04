La Junta defiende "la actualización del modelo" con futura Agencia de Emergencias y la oposición teme la privatización

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido este jueves la creación de una Agencia Integral de Gestión de las Emergencias, que quedará bajo su competencia, con el argumento de "la actualización del modelo", al que ha sumado la consideración de que "la gestión eficiente de las emergencias pasa por unificación bajo una misma estructura de todos los recursos".

Durante una comparecencia parlamentaria en comisión, Sanz ha escuchado de los grupos de la oposición, el Grupo Socialista y Por Andalucía, su temor compartido de que bajo la fórmula de la colaboración público-privada se puede abrir la puerta a la privatización, como ha planteado el PSOE en el caso de la prevención de incendios.

Sobre este punto, el consejero de la Presidencia ha replicado que "ni lo imaginen" para proclamar que "no estará nada privatizado", ya que en ese supuesto ha afirmado que "yo no seguiría siendo consejero y yo quiero seguir siendo consejero", mientras que ha recordado que por primera vez en el dispositivo del Infoca se destina más dinero a prevención que a la extinción.

En su relato de la creación de la Agencia Integral de Emergencias mediante el Decreto-ley 2/2023, cuya convalidación afronta el Pleno del Parlamento de Andalucía el 3 de mayo, Sanz ha sostenido que "un mando único nos va a permitir una respuesta integral y coordinada", mientras que ha esgrimido que "se agradece siempre que las administraciones vayamos juntos, unidos" con la pretensión de "ir con la camiseta de los andaluces y remar juntos en la misma dirección".

Sanz ha defendido "unificar los operativos en las emergencias", momento en que ha recordado la creación del Mecanismo Europeo de Protección Civil en el seno de la Unión Europea, con el matiz de que "queda excluido la parte de urgencias sanitarias que no está en el ámbito de la protección civil", ha explicado que bajo la gestión de la Agencia Integral de Emergencias se agruparán el 112, Protección Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).

"La unificación competencial nos va a permitir acometer de forma rápida la actualización del Infoca", ha indicado Sanz, quien ha apuntado que "se debe adaptar a la directriz básica del Estado", a lo que ha sumado la oportunidad de "modernizar los medios materiales disponibles, contar con la tecnología de vanguardia", convencido de que "es una gran oportunidad para la innovación tecnológica" de los medios materiales para las emergencias.

Sanz ha puesto de manifiesto para reflejar la situación de las emergencias en la actualidad, como síntoma de que "los tiempos están cambiando", es que en marzo de 2021 el Infoca tuvo que intervenir 18 veces y en el mismo mes de este 2023 lo ha hecho 94, "un 400% de incremento, un 52% más que la suma de los dos años anteriores".

El consejero de la Presidencia ha explicado que el personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) se incorporará a la futura Agencia Integral de Emergencias "cuando pase el periodo de alto riesgo de incendios".

LOS GRUPOS

El parlamentario del PP Erik Domínguez ha reprochado a los grupos de la oposición "el mantra de la privatización" y ha defendido "darle una pensada, hacer algo" en la gestión de las emergencias con el argumento de que "el Gobierno del cambio se ha caracterizado por la anticipación", antes de concluir que "esta Agencia es un acierto" por cuanto "unificar bajo su Consejería la gestión de las emergencias es un acierto para tomar decisiones de forma eficiente".

El diputado socialista, José Aurelio Aguilar, se ha preguntado "por qué separar las labores de prevención y de extinción", convencido de que "es un error separar la prevención de la extinción" y que "es matar moscar a cañonazos", a lo que ha sumado la falta de diálogo con los agentes implicados para plantear que "una cosa es dialogar y otra, informar de las decisiones adoptadas".

"Tranquilícenos si no se va a privatizar la prevención de incendios", ha proclamado el parlamentario socialista.

Ha planteado al consejero que aspectos como "qué va a ocurrir con la segunda actividad que prestan los agentes del Infoca, con las ofertas de trabajo de Amaya para la extinción de incendios, por la fase del traslado de los trabajadores han generado inquietud entre los trabajadores", para apuntar entonces si "abre la puerta a la privatización del servicio de prevención de incendios", punto en que ha recordado que las auditorías que encargó el Gobierno andaluz la legislatura pasada sobre el sector instrumental "una solución que planteaban era la privatización del servicio de prevención antes los conflictos laborales".

Aguilar ha cuestionado al consejero "cómo se van a prestar los servicios de prevención de incendios", a lo que ha sumado la inquietud de "qué va a pasar con Amaya, si le quitamos el agua y ahora el Infoca, qué va a pasar con ella".

El diputado de Vox Benito Morillo ha señalado que "la creación de la Agencia de Emergencia Única lo vemos positivo", aun cuando ha expresado sus dudas por "si habrá duplicidades" con la Consejería de Sostenibilidad para esgrimir que "existe el riesgo de que la unificación no sea tal", aunque ha reconocido que "vemos positivo que se actualicen los protocolos", con sus dudas de promover "cambiar todo para que luego no cambie nada".

El portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha afirmado que "la palabra unificar a mi me gusta, aumentar la coordinación, la eficacia, optimizar recursos, le apoyo", aunque de igual forma le ha recriminado al consejero "que no ha contado los sindicatos, con los profesionales", para reclamar que "hay que contar con la gente que está a pie de calle".

Delgado ha indicado al consejero "si esto es un paso a la privatización o la participación público privada", para argumentar la posibilidad de "hacer trampas al solitario" con la idea de que la creación de la futura Agencia Integral para la Gestión de Emergencias "no cuesta dinero, que es gratis", por lo que ha instado a Sanz a que "me responda si no tiene intención de privatizar, de que haya la participación público privada".