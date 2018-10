Junta convocará un proceso de acceso a cátedra en conservatorios y estudiará una petición sindical para modificar baremo

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha anunciado que convocará "a la mayor brevedad" un proceso de acceso a cátedra para los conservatorios superiores de música y danza en este curso escolar, así como que estudiará una propuesta de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación andaluza --CCOO, CSIF, FeSP-UGT, ANPE y Ustea-- en lo que respecta a los aspectos más problemáticos del baremo en aras de mejorar la convocatoria, de cara a que se tengan en cuenta la experiencia docente y los méritos artísticos.

Así lo ha indicado a Europa Press el responsable de Profesorado de Enseñanza Pública de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Patricio Pérez, que ha dado cuenta de los resultados de la Mesa convocada este jueves para abordar la situación de las convocatorias extraordinarias de bolsa en los conservatorios superiores de música y danza, en concreto la problemática que atañe a los nuevos criterios de colocación del profesorado catedrático.

Los sindicatos han realizado una propuesta "colectiva y de consenso" a la administración educativa sobre la situación del profesorado que ocupa plaza no definitiva en el cuerpo 593. En relación a la resolución de bolsas extraordinarias, Educación ha manifestado la imposibilidad de derogar una resolución ya publicada, ante lo cual los sindicatos, al margen de la modificación del baremo, han solicitado que se mantengan los criterios de colocación llevado a cabo el presente curso.

Pérez ha señalado en este sentido que existen casi 60 plazas sin cubrir por falta de perfiles y que, aunque puede entenderse el criterio de la Junta de priorizar el derecho a la educación y la "urgencia" de una bolsa, "también entendemos que el procedimiento tiene que ser el que ha funcionado este curso".

El conflicto parte de la instauración como requisito para el acceso a puestos de catedrático --ya que los estudios superiores en los conservatorios son impartidos por profesores con títulos equiparables al Grado universitario-- de la capacidad investigadora, definida en un máster que "capacita para estos estudios y conecta con las universidades y nuevos objetivos".

Teniendo en cuenta la normativa actual de regulación de bolsas de trabajo del profesorado, cada vez que se convoca un proceso de concurso-oposición se hacen bolsas para aquellos que aprueban pero no sacan plaza, expone Pérez, que recuerda que la realización de un proceso de selección por acceso de plazas de cátedra para los conservatorios superiores el pasado curso escolar y la reciente convocatoria de sistema selectivo de ingreso por concurso-oposición en las actuales fechas para estos centros ha definido la definición de nombramientos de colocación del profesorado catedrático con la misma ordenación que el resto del profesorado andaluz.

Sin embargo, CCOO ha pedido un periodo transitorio --posibilidad que la Junta también analizará-- para que el profesorado pueda adaptarse y obtener la titulación que se le exige, pues desde el año 2017 a la fecha actual estos docentes "no han contado con el tiempo necesario para obtener esta titulación a pesar de que muchos ya ha iniciado esta formación que, no obstante, no ha podido finalizar por una imposibilidad evidente temporal".

"Hay un problema con personas que han invertido esfuerzo, tiempo y dinero, que se han matriculado y ahora van a bolsas sin periodo transitorio", sostiene el sindicato, que pide a la Junta mecanismos para, aun validando estas oposiciones, se resuelva el conflicto y se abra un periodo de dos años "para que esas personas puedan acabar".