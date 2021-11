La Junta contratará personal para gestionar los fondos europeos mientras la oposición duda de la ejecución y el modelo

La consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha avanzado que su departamento contratará a trabajadores con el fin de agilizar la gestión de los 111 millones de euros que tiene asignados de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así lo ha avanzado en su comparecencia, a petición del Grupo Popular, ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, para hablar sobre la ejecución de dichos fondos "extraordinarios en un momento extraordinario", suponen un reto de "gran envergadura".

Por ello, además de crear plazas provisionales para incrementar la plantilla de la consejería, que se financiarán con créditos propios del mecanismo, ha avanzado otras medidas a fin de mejorar la gestión de los fondos y evitar que la burocracia entorpezca la ejecución de estas partidas.

En concreto, ha señalado que se suscribirán convenios con diferentes colegios profesionales para hacer un encargo de gestión, para la supervisión de proyectos y gestionar aspectos concretos, así como se ha previsto la posibilidad de contar con entidades colaboradoras, se realizarán encargos de gestión a medios propios de la administración autonómica, e incluso está calibrando la posibilidad de contar con las diputaciones provinciales para ejecutar actuaciones concretas.

"Con estos medios suplementarios sustentaremos la ejecución y seguimiento de todas las actuaciones, su justificación y el reporte del cumplimiento de los indicadores tanto ante la administración central como ante la Comisión Europea", ha dicho.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

Estos fondos se distribuyen en varias áreas de actuación. En la de energía, Extremadura contará con 32,3 millones de euros, para programas como el plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos o el Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde. También habrá fondos para la rehabilitación energética de edificios.

El segundo área, de sostenibilidad, contará con 50,6 millones de euros, entre las que destacan las medidas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, que están dotadas con 26,8 millones de euros, y la de restauración de ecosistemas e infraestructura verde, dotada con 9,6 millones de euros.

Concretamente para la modificación de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna amenazada se reciben 6.149.806 euros. Asimismo, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales recibe 12,8 millones de euros, de los cuales 5.631.400 euros se destinarán a actuaciones directas mediante contrato y encargo para la mejora de los hábitats y zonas de uso público en Monfragüe, a ejecutar entre los años 2022 y 2024.

Por último, el área de infraestructuras hidráulicas cuenta con 28,2millones de euros. Entre las medidas contempladas, ha destacado la construcción de 29 estaciones depuradoras de aguas residuales en otras tantas localidades.

También ha citado el plan para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, con una dotación de 8.591.952 euros, de los cuales se ha iniciadola licitación de obras de mejoras de abastecimientos por un importe de 4,1 millones de euros en la Albuera, Eljas, Carcaboso, Baños de Montemayor, Consorcio Vegas Altas-La Serena, Carrascalejo y Villar delPedroso.

INCAPACIDAD PARA LA GESTIÓN

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El diputado del Grupo Popular Bibiano Serrano ha justificado la solicitud de comparecencia para mostrar su preocupación con respecto a la gestión de unos fondos que, en caso de no cumplir los plazos, la comunidad perdería.

En este sentido, ha reprochado a la consejera que en los últimos años ha demostrado su "incompetencia" para gestionar los presupuestos asignados a su consejería.

Así, entre otras cifras, ha señalado que del total del programa operativo 2014-2020, que tenía asignados a esta consejería 175 millones de euros, ha dejado sin gastar 97, el 65% del total.

Con ello, le ha preguntado si ha hecho bien su trabajo, y también "cuántos puestos de trabajo se han dejado de crear en Extremadura por su mala gestión?".

Serrano le ha pedido que diga quién es o quiénes son los responsables de este "desastre" en su consejería y que esta "cantidad ingente de dinero no se haya ejecutado en tiempo y forma" en la región "que más lo necesita", pues continúa siendo Objetivo 1 para la UE.

Por todo ello, ha puesto en duda que esta consejería sea capaz de lograr el "milagro" de ejecutar en dos años lo que "no ha sido capaz de gestionar en cinco. "Por mucho que se empeñe en que la creamos, es imposible con sus antecedentes", ha insistido Serrano.

En esta misma línea, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha abundado en esta cuestión, motivo por el cual le ha reprochado que estas medidas anunciadas para agilizar la gestión de los fondos no se tomarán a comienzos de la legislatura para una consejería que "no tenía capaz de gestionar sus fondos porque no tienen medios". "Es de Primero de EGB", le ha espetado.

Asimismo, ha señalado que estos fondos asignados a Extremadura son una "miseria" si se compara con los que recibirán otras comunidades autónomas, al tiempo que le ha reprochado que los estén vendiendo como la "panacea" para el desarrollo en Extremadura.

No obstante, ha señalado que está de acuerdo con los programas previstos, pero ha insistido en que se trata de un "problema de gestión", así como de difusión, como ha ocurrido con programas ya en marcha como el de autoconsumo que "no ha tenido ningún éxito" en la región, y que al ritmo que va la instalación de placas, que acumulan un "retraso sublime", no se cumplirán los objetivos marcados para el año 2030.

A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado el escaso margen que tiene la propia comunidad para fijar las políticas de trasformación del modelo energético, mientras que otras regiones están "implementando una transición que pone a la ciudadanía más en el centro". Así, considera que la consejería extremeña la falta "ambición y creatividad" para adaptar las directrices de la UE.

Por otro lado, ha señalado que ya es "indiscutible" que hay que transicionar a las energías renovables, pero para ello hay que cambiar el actual modelo, porque si continúa "en manos del oligopolio, no habremos avanzado nada".

De Miguel ha reprochado que no haya "ni un euro" para las comunidades energéticas locales en el presupuesto 2022, y en este sentido ha reconocido que estas políticas, junto con el autoconsumo, no solucionarán crisis energética, pero "deben ser la punta de lanza".

Por último, el diputado socialista Carlos Labrador ha destacado que estos fondos son una "oportunidad" para avanzar en la transformación de Extremadura, para generar riqueza y empleo, pero también para "revalorizar la política, demostrando unidad y alcanzando grandes acuerdos" a fin de aprovechar "mayores oportunidades de desarrollo y de futuro".

Asimismo, ha señalado que estos fondos inciden en un camino por el que ya aportó Extremadura hace tiempo, donde la transición ecológica y la economía verde y circular son "una de las grandes apuestas" del Ejecutivo regional.