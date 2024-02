Junta considera que el resultado es una "lección" para Sánchez y sus pactos con el independentismo

El consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha considerado que el resultado de las elecciones gallegas, en las que el PP ha obtenido de nuevo la mayoría absoluta, es una "lección" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus pactos con independentistas.

En declaraciones a los periodistas este lunes en Málaga, Sanz ha trasladado su felicitación al candidato del PP a la reelección como presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su "enorme y gran victoria" y por la campaña electoral "seria y rigurosa que ha hecho".

"Los ciudadanos han sabido valorar un buen Gobierno, que responde a la necesidades de los ciudadanos, aportando soluciones", según Sanz, para quien han "ganado la moderación y la eficacia, frente al chantaje y las cesiones", en referencia a lo que está ocurriendo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"La gente ha demostrado que no quiere líos, que no quiere pactos para saltarse la Constitución y que no quiere cesiones a los independentistas, y eso también lo han dicho en las urnas este domingo", según Sanz, para quien el resultado de las elecciones gallegas es una "lección para el resto de España y lo que está ocurriendo especialmente en el Gobierno central, presidido en este momento por el perdedor de las elecciones generales, a través de un pacto con el independentismo".

Ha recalcado que ve con "mucha esperanza" el resultado de Galicia, porque "tiene una lectura más allá de Galicia y es el camino que todos esperamos y confiamos para que muy pronto Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno de España".