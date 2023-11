La Junta concede ayudas para la redacción de los planes especiales de 34 agrupaciones irregulares

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha concedido ayudas a ayuntamientos y asociaciones de propietarios para la redacción de los planes de adecuación ambiental y territorial de 34 agrupaciones de edificaciones irregulares, quepermitan dotar de infraestructuras básicas de saneamiento, agua y electricidad que garanticen las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y calidad ambiental.

Con estas ayudas, según ha expresado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se demuestra "la implicación del Gobierno andaluz para aportar soluciones no sólo con normas claras y sencillas de aplicar como la Lista, sino con subvenciones que ofrecen un camino más fácil tanto a ayuntamientoscomo a asociaciones para regularizar la situación de centenares de vecinos que se encuentran desde hace años en un limbo jurídico".

En ese sentido, se prevé que estos planes especiales beneficien a 6.208 edificaciones irregulares, según las estimaciones que han facilitado en su petición los propios solicitantes.

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) creó el instrumento jurídico para la adecuación ambiental y territorial de las agrupaciones de edificaciones irregulares: los planes especiales. La Consejería de Fomento, con esta línea de subvenciones, pretende incentivar la aplicación de la ley para corregir los efectos negativos de estas edificaciones y garantizar las condiciones de seguridad y seguridad de la población que reside en ellas.

La resolución, que se ha publicado en la página web de la Consejería de Fomento, incluye 34 solicitudes de subvenciones para la redacción de planes especiales por parte de 14 ayuntamientos y cinco asociaciones de propietarios de agrupaciones de edificaciones irregulares procedentes de seis provincias andaluzas (Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla).

Los ayuntamientos beneficiarios han sido los de Barbate, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Almodóvar del Río, Lucena, Moriles, Los Guájares, Bonares, Ibros, Orcera, Morón de la Frontera, Pilas, El Cuervo y Fuentes de Andalucía. Asimismo, se ha otorgado también ayudas para asociaciones de propietarios de agrupaciones de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Villaverde del Río (Sevilla) y Torredonjimeno (Jaén).

El resto de solicitudes recibidas o han sido desestimadas por no cumplir los requisitos de la convocatoria de ayudas o no prosperaron porque no subsanaron las deficiencias detectadas cuando se notificaron a mediados del pasado mes de mayo.

Cada subvención tendrá una cuantía máxima de 10.000 euros, que se destinarán a subvencionar los costes directamente relacionados con la elaboración de los planes especiales. Entre los gastos subvencionables se incluyen la realización de estudios, diagnósticos, difusión y demás trabajos relacionados con el objeto de la subvención.

El pago de las ayudas se realizará previa justificación en dos pagos del 50%: el primero tras la aprobación inicial y el segundo tras la aprobación definitiva. Como requisito previo al segundo pago, se deberá contar con el Informe favorable de la DelegaciónTerritorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Estas ayudas se han impulsado en el marco de la Lista, que se aprobó a finales de 2021 y que plantea un nuevo modelo urbanístico que ayuda al desarrollo económico y a la creación de empleo en Andalucía. La Lista ofrece seguridad jurídica, evitando losproblemas ocasionados por la anulación de los planes urbanísticos por los tribunales, además de eliminar la maraña normativa existente.