La Junta cifra en torno a 15.000 los asuntos "afectados" en Andalucía por la pasada huelga de letrados de Justicia

La Junta de Andalucía estima "en torno a 15.000" los asuntos que se han visto "afectados" en la comunidad autónoma por la reciente huelga desarrollada por letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó durante unos dos meses y concluyó a finales del pasado marzo.

Así lo ha indicado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en una comparecencia en comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta que le ha formulado la diputada de Vox Cristina Jiménez sobre el "colapso judicial" derivado de dicha huelga.

El consejero ha negado, en respuesta a la citada parlamentaria, que se hayan producido "meses de parálisis" en órganos judiciales andaluces por esta huelga, y frente a ello ha reconocido que lo que sí se han producido durante varios meses han sido "momentos en los que ha habido algún tipo de interrupción en el sistema, algunos problemas".

Sin embargo, "en este momento el ritmo de gestión de asuntos a pesar de la huelga está en unos datos muy parecidos a los del ejercicio del año anterior", según ha precisado el consejero, que ha detallado que, "en Andalucía, han sido en torno a 15.000 asuntos los que han sufrido paralización, o retraso, o se han suspendido", de forma que "se han visto afectados" de alguna manera por dicha huelga de letrados, que "hemos padecido en primerísima persona pero que no negociamos", según ha apostillado el consejero, que al respecto ha recordado que dicho colectivo "depende del Ministerio de Justicia".

Nieto ha apuntado que el "impacto" en Andalucía "no es el más grave de cuantos se han producido en el territorio nacional", y ha defendido que "hemos tenido una buena reacción a la crisis que se ha producido por la huelga de los letrados", y al hilo ha valorado "el trabajo que se está haciendo" por parte del equipo de Justicia de su consejería, "unido al esfuerzo de los letrados y del resto de operadores jurídicos", que "está desatascando a un ritmo razonable ese atasco".

El consejero ha lamentado que actualmente se desarrolla "otra huelga", de funcionarios, en el ámbito de la Justicia que "vuelve a sacudirnos, a castigar" al sistema en Andalucía y el resto de España, y que "nos preocupa", según ha abundado el representante de la Junta, que también ha aludido a la "petición" que se ha formulado desde la comunidad autónoma andaluza para "crear un grupo de trabajo para analizar el impacto" de la huelga de letrados y "poner en marcha medidas que minimizaran ese impacto".

Nieto ha señalado que por parte del Ministerio "se aceptó" esa petición en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Palma de Mallorca, pero se ha celebrado ya una reunión a la que no fue invitada Andalucía, según ha lamentado el consejero, que ha dicho que desde el Ministerio han atribuido a un "error" esa no invitación, que el consejero ha dicho que espera que no se produzca en próximos encuentros "en el futuro".

CRÍTICAS DE VOX A PP Y PSOE

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha aprovechado su pregunta para criticar que los sucesivos gobiernos de PP y PSOE "han convertido en muchas ocasiones a la administración de Justicia en una especie de estructura que es controlada por la partitocracia, rompiendo 'de facto' la independencia judicial".

Eso, "unido a los diferentes modelos de Justicia" que hay en la actual España "fraccionada", y a los "intentos de repartos, muchas veces, de altas instancias judiciales" por parte de PP y PSOE, conforman "un cóctel perfecto para que la Justicia no funcione como debiera funcionar", según ha concluido la parlamentaria de Vox antes de preguntar al consejero si su departamento tenía cifrado de alguna manera el "impacto" de la huelga de letrados "de manera pormenorizada" en las distintas sedes judiciales en Andalucía.