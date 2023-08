Junta celebra el dato de empleo más alto de toda la serie histórica en C-LM y el récord de afiliación

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha celebrado que Castilla-La Mancha haya batido de nuevo el récord en materia de afiliación a la Seguridad Social, contabilizando 783.365 personas cotizando en la región en el mes de julio, y haya registrado el dato de empleo más alto de toda la serie histórica en la Castilla-La Mancha.

Chust, según ha informado el Gobierno regional, ha indicado que el dato en materia de desempleo continúa en el nivel más bajo para este mes desde el año 2008, con un importante descenso en términos interanuales del 9,45 por ciento, la caída interanual más pronunciada desde agosto del año pasado.

Los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sitúan el paro en la región en 127.764 personas, lo que supone un incremento de 612 personas desempleadas con respecto al mes anterior en la región, un 0,48 por ciento. Esa subida, no obstante, no impide que Castilla-La Mancha "continúe consolidando los niveles más bajos de desempleo desde el año 2008, porque no teníamos un dato tan bajo de paro en el mes de julio desde hace 15 años", ha señalado la viceconsejera.

Además, ha destacado el buen comportamiento del desempleo en términos interanuales. "Tenemos en la región 13.337 personas menos en paro que hace un año, y esa caída, del 9,45 por ciento, es la más importante en términos interanuales en Castilla-La Mancha desde agosto del año pasado, tanto en términos relativos como en términos absolutos".

SECTORES

Por sectores, el paro ha subido en el sector servicios, en 890 personas, un 1 por ciento; y en el sector de la construcción, en un 0,69 por ciento, en 62 personas. En cambio, en términos intermensuales, el paro ha bajado en el sector de la agricultura, en 157 personas, un 2,28 por ciento; en 90 personas en la industria, en un 0,78 por ciento; y también en el colectivo de personas sin empleo anterior, en un 0,86 por ciento.

Por provincias, y siguiendo con la comparativa intermensual, el paro sube en las provincias de Ciudad Real, en 445 personas, un 1,29 por ciento; en Guadalajara, en 136 personas, un 1,09 por ciento; y en Toledo, en 135 personas, un 0,29 por ciento. En julio, el paro ha bajado en Albacete, en 63 personas, un 0,26 por ciento; y en Cuenca, en 41 personas, un 0,44 por ciento.

En la evolución interanual, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral ha defendido que la fotografía es positiva para la región tanto en los sectores productivos, con excepción de las personas sin empleo anterior, como en todas las provincias.

En este caso, el paro ha caído en Albacete en 2.762 personas en los últimos doce meses, un 10,39 por ciento; ha caído en Ciudad Real en 4.303 personas, un 10,96 por ciento; ha caído también en Cuenca en 1.027 personas, un 10,05 por ciento; se ha reducido en 879 personas en la provincia de Guadalajara, un 6,53 por ciento; y cae en la provincia de Toledo en los últimos doce meses en 4.366 personas, un 8,47 por ciento.

Por sectores, tal y como ha detallado Chust, el desempleo cae en 4.061 personas en agricultura en términos interanuales, "un 37,6 por ciento, lo que significa que una de cada tres personas en paro en la agricultura ha salido del desempleo en el último año"; cae en 1.485 personas en la industria, un 11,55 por ciento; en 777 personas en la construcción, un 7,94 por ciento; y en 7.648 personas en el sector servicios, un 7,84 por ciento. Sólo crece en el colectivo de personas sin empleo anterior, en 634 personas.

NUEVO RÉCORD DE AFILIACIÓN EN LA SERIE HISTÓRICA

A esa evolución interanual positiva, como ha referido la viceconsejera, se suma el gran dato de empleo en la región, "que ha batido el récord del pasado mes de junio con una subida en la afiliación a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, estableciendo un nuevo récord de empleo en nuestra región", ha remarcado.

Así, la afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 783.365 personas en el mes de julio después de crecer en 1.792 personas en términos intermensuales, un 0,23 por ciento, "y después de que se hayan creado 18.975 empleos en el último año en la región, un 2,48 por ciento", ha valorado Nuria Chust, que ha remarcado que las 783.365 personas afiliadas a la Seguridad Social "es la cifra más alta de empleo de toda la serie histórica para Castilla-La Mancha".

En el colectivo de personas autónomas, la viceconsejera se ha referido a la estabilidad en el entorno de las 150.000 personas pese al descenso de 196 autónomos en términos intermensuales, y del 0,78 por ciento, 1.180 autónomos, en términos interanuales en la región.

En cuanto a la contratación, Nuria Chust ha detallado que en la región se firmaron en julio 63.909 contratos, de los cuales el 45,3 por ciento fueron indefinidos, y que el empleo estable en la región ha crecido en 2,5 puntos y se sitúa en el 71,7 por ciento del total de asalariados.