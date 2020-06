La Junta baraja ir al TC si el Gobierno no cede gestión del IMV a Andalucía

El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha confiado hoy en que el Gobierno central rectifique y ceda a Andalucía la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque ha advertido de que no descarta recurrir al Tribunal Constitucional por un posible conflicto de competencias.

Bendodo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha negado que las comunidades no estén preparadas para gestionar el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y del que se beneficiarán en la comunidad unas 217.538 familias, más del 25 % del total nacional.

la Junta espera conocer la "letra pequeña" y los detalles sobre esta prestación, así como la fórmula de participación y coordinación entre comunidades autónomas, los consistorios y Estado.

"El Gobierno andaluz mete el hombro y el de España escurre el bulto. Un gobierno tiene que ser ecuánime, justo, tratar a todos los territorios por igual y no puede distinguir entre españoles de primera y de segunda", ha censurado Bendodo.

En su opinión, es difícil de entender que el Gobierno diga que el País Vasco y Navarra sí van a gestionar el ingreso mínimo y Andalucía no, y ha considerado un "insulto" plantear que el resto de comunidades "no tienen capacidad" para gestionarlo.

"El motivo de la negativa es político, no de capacidad de gestión. No vamos a permitir una discriminación más. El presidente del Gobierno no puede vender a plazos la organización del Estado a nacionalistas e independentistas", ha remarcado Bendodo.

Ante esta situación y en espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez rectifique, "que es cuando acierta", el consejero no ha descartado que Andalucía recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la negativa a que la comunidad gestiones ésta prestación.

El portavoz ha aprovechado para reclamar a la líder del PSOE-A, Susana Díaz, que también arrime el hombro en este asunto, al tiempo que le ha reprochado su reciente periplo por varias televisiones para "hablar mal y hacer daño" a Andalucía.

"Que diga lo que piensa de que la comunidad no está capacitada para garantizar la gestión del ingreso mínimo vital", ha reclamado.

Según Bendodo, el Gobierno andaluz tiene experiencia en la gestión de otra prestación como la renta mínima de inserción, en la que ha invertido más de 122 millones en 2019, un 114 por ciento más respecto a la ejecución del gobierno socialista de Susana Díaz.

En el 2020, el presupuesto que destina la Junta a la renta mínima para la familias más necesitadas es de 142 millones y solo en el mes de abril se ha pasado de 6.222 familias beneficiarias a más de 11.388.

"Supongo que las críticas sobre la deficiente gestión del ministro de Seguridad Social se refiere al anterior gobierno andaluz del PSOE, no a este gobierno que está cumpliendo con nota alta", ha sostenido.

El consejero ha exigido, por tanto, al Gobierno de España que escuche a las comunidades, de las que ha recalcado que "si tienen" experiencia en gestionar estas prestaciones sociales. EFE