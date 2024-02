La Junta avala de manera inicial incluir más de 100 nuevos títulos universitarios centrados en TIC, energía y salud

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha apostado en la formulación "inicial" de la nueva programación académica a implantar en los próximos cuatro años por cuatro áreas de conocimiento consideradas "estratégicas" para el desarrollo social y económico de Andalucía. Éstas son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las ciencias de la salud, la energía y el medio ambiente. En el documento elaborado a partir de las propuestas realizadas por las universidades públicas, la Junta ha emitido informe favorable para un total de 103 títulos de nueva creación procedentes del conjunto del sistema público a excepción de la Universidad de Málaga, cuyos datos están siendo analizados al incorporarse más tarde. Además, se ha condicionado la impartición de otras 19 enseñanzas.

El borrador con esta selección de grados, másteres y doctorados se ha entregado este lunes a los rectores con el fin de que lo "analicen" para "poder consensuar y afinar" un nuevo documento "lo antes posible", que deberá someterse, posteriormente, a los informes preceptivos y aprobarse el próximo mes de mayo por Consejo deGobierno. Esa planificación incorporará también la oferta procedente de la Universidad Loyola y de los otros dos proyectos de instituciones académicas privadas --CEU Fernando III y Utamed--, que se están analizando de forma paralela a la del sistema público, ha aclarado la Junta de Andalucía en una nota de prensa. La planificación tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de revisión cada dos, y las carreras contenidas en ella se implantarán entre los cursos 2025/2026 y 2028/2029.

En el ámbito de las TIC, los estudios que han contado con el visto bueno autonómico ofrecen una formación en seguridad informática, inteligencia artificial, big data y robotización. La Consejería de Universidad organizará en los próximos días una reunión específica de coordinación con las instituciones académicas interesadas en impartirlas para "optimizar sus planteamientos" y "organización y estudiar la posibilidad de ofrecer una oferta interuniversitaria que implique a varios campus con una visión más regional".

"La nueva oferta formativa para los próximos años reforzará la educación superior en sectores estratégicos de Andalucía y en ella se ha primado que lo incorporado sea coherente con las necesidades del sistema productivo regional", ha remarcado el consejero José Carlos Gómez Villamandos para añadir que "también se ha potenciado el atractivo de las enseñanzas STEM para captar al alumnado especialmente femenino y cubrir las necesidades de una sociedad cada vez digitalizada".

Igualmente, se han "priorizado" disciplinas que ofrecen especialización en materia de sostenibilidad, en concreto, en energías renovables y medio ambiente, "muy acorde" con la transición verde que se propugna desde Europa. En el campo de la salud, se han elegido títulos que ahondan tanto en las materias clásicas como en la conexión de las ramas sanitarias con la tecnología. Según ha indicado Gómez Villamandos, en este proceso de diseño, "se han impulsado las sinergias de las instituciones para alcanzar el mayor grado de eficiencia reordenando el uso de los recursos y del capital humano universitario".

Asimismo, ha destacado que "se han valorado las titulaciones interuniversitarias, duales e internacionales". En este sentido, el consejero ha querido agradecer el trabajo realizado por todas las universidades públicas por aunar esfuerzos e impulsar los estudios conjuntos, lo que conlleva una mejor eficiencia de los recursos públicos, al tiempo que fomenta la colaboración entre todas ellas.

Del conjunto de 103 enseñanzas validadas inicialmente, 19 son grados, 67 son másteres y 17 son programas de doctorado. De todas ellas, 22 tienen un carácter interuniversitario. La cooperación entre campus para ofrecer enseñanzas conjuntas es uno de los aspectos que se prima en el decreto de ordenación de enseñanzas de Andalucía, la normativa regional aprobada en junio pasado que contempla la configuración de este mapa de titulaciones, entre otras medidas. Para promocionar su implantación, la Junta ha flexibilizado las exigencias requeridas con carácter general para el resto de estudios relacionadas con la suficiencia de recursos disponibles para la implantación de estas titulaciones.

Esta tipología de títulos implica a dos o más campus con el fin de potenciar los vínculos y la colaboración docente entre ellas, promoviendo la movilidad de estudiantes a favor de una formación más integral y contribuyendo a la excelencia de la educación superior. Además, se han incorporado otras 22 nuevas enseñanzas de carácter internacional, por lo que se llevarán a cabo en colaboración con otras instituciones europeas. "La proyección internacional constituye otro de los objetivos nucleares que arman el decreto de ordenación de enseñanzas de Andalucía", ha remarcado la Junta.

Por otro lado, la programación también contempla inicialmente 12 nuevas titulaciones de carácter dual, una clase de formación que se aplicará por primera vez en Andalucía buscando favorecer la empleabilidad del alumnado. La mención dual, también destacada en el decreto, combina la enseñanza en las aulas y en lasempresas. Esta selección inicial se ha llevado a cabo tomando como referencia los criterios fijados en el decreto de ordenación de enseñanzas de Andalucía. En la "idoneidad y viabilidad" de las enseñanzas se ha evaluado la demanda social, empresarial y del alumnado y se ha velado por que existan "complementariedad y equilibrio" territorial en la oferta con el objetivo de "garantizar su sostenibilidad y evitar duplicidades y carencias significativas".

De igual modo, la Junta ha comprobado aspectos relacionados con la estructura socioeconómica de la comunidad y con su tejido productivo con el fin de "introducir mecanismos de corrección" con una visión de conjunto para "eliminar posibles desajustes" entre la oferta académica y la demanda laboral y actualizar el catálogo con carreras que respondan a "necesidades objetivas" de formación de la sociedad y "optimicen el uso de recursos públicos".

Al margen de las carreras de grado y programas de posgrado admitidos, la Consejería de Universidad ha condicionado la aceptación de 19 nuevas titulaciones que, por diversas razones, "no se ajustan completamente a los criterios exigidos o no cuentan con toda la documentación requerida". No obstante, podrían ser finalmente aprobadas si completan "satisfactoriamente" los requerimientos realizados.

Estas enseñanzas se encuentran en una "casuística muy diversa", ya que o bien se requiere más concreción en la propuesta realizada por la institución académica, o bien se demanda más documentación. Asimismo, se han detectado casos de títulos coincidentes en las disciplinas planteadas que podrían tener viabilidad si se establecen acuerdos entre varias universidades para impartirlos de forma conjunta, lo que supondría "una mayor optimización y eficiencia de los recursos y redundaría en una mayor cooperación entre las instituciones del sistema público universitario".