La Junta asegura que para el estudio de necesidades formativas contó "con todos los agentes económicos y sociales"

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha asegurado este lunes que ha contado "con todos los agentes económicos y sociales de Andalucía", ya que todos estos fueron invitados a participar en la actualización del informe de Detección de Análisis de Necesidades Formativas que ha elaborado la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

De hecho, según han precisado a Europa Press fuentes del departamento de Rocío Blanco, la actualización de dicho informe contó con la participación de 72 técnicos de las ocho provincias, que recabaron datos a través de mesas técnicas y entrevistas en las que fueron consultadas 228 empresas, además de 105 expertos de todos los sectores, organizaciones empresariales y sindicales y el ámbito académico. Asimismo, para la actualización se desarrollaron un total de 77 informes previos y se celebraron 144 reuniones de coordinación.

No obstante, ante la crítica de CCOO-A sobre su no participación en esta actualización, desde la Consejería explican que "fueron invitados al igual que el resto de agentes, si bien para esta actualización del informe, de carácter más técnico, no se ha convocado la mesa de la gobernanza".

"Sí se mantuvieron los contactos oportunos" tanto con los agentes económicos como con organizaciones sindicales y representantes sociales para que pudieran hacer "las aportaciones que consideraran oportunas a fin de tener la actualización del informe Detección de Análisis de Necesidades Formativas listo para poder configurar la Formación Profesional para el Empleo más ajustada posible a la realidad del mercado laboral", han informado desde la Junta.

En cualquier caso, desde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo han recalcado que "todas las decisiones que se toman en materia de Formación Profesional para el Empleo siempre cuentan con el concurso de los agentes sociales y económicos porque estamos convencidos de que es la mejor manera para tomar las decisiones más acertadas".