La Junta asegura que la culminación de la Ronda del Marrubial será "pronto realidad" al invertir tres millones

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha asegurado este jueves que después de "acumular más retrasos de los deseados desde la misma concepción" del proyecto de la Ronda del Marrubial de Córdoba en el año 2007, la culminación de la reforma de la vía "pronto va a ser una realidad" tras licitar la segunda fase de las obras con más de tres millones de euros.

Así lo ha resaltado la consejera en la Cámara regional a preguntas de la parlamentaria del PP Beatriz Jurado, al tiempo que ha valorado que "esta arteria del anillo principal del conjunto histórico se convierte en una avenida de cuatro carriles --ahora tiene sólo dos--, con zonas peatonales y una vía ciclista".

Tras comentar que esta "ambiciosa" remodelación se había abordado "a la mitad", de manera que "se reformó la acera que linda con la muralla y se la dotó de carril bici", Díaz ha ensalzado que "ahora es cuando se va a abordar la intervención más potente, la del otro margen". Para ello, "este Gobierno ha actualizado el proyecto, que se había quedado obsoleto por el tiempo transcurrido, y se ha esperado también a que el Ayuntamiento culminase el proceso de expropiaciones", ha detallado.

Al respecto, ha precisado que "no era nada fácil, porque se complicó mucho más de la cuenta debido a la reticencia de los propietarios", si bien ha subrayado que al completar este proceso, "el gobierno de Juanma Moreno va a invertir más de tres millones de euros en los trabajos de esta segunda fase que completan la urbanización de la travesía con la incorporación de dos nuevos carriles".

Ante ello, la consejera ha apuntado que "la obra incluye actuaciones de humanización de la travesía con una zona de paseo, jardín y un renovado y amplio acerado", de forma que "esta segunda fase reordena la mitad de los aproximadamente 22.000 metros cuadrados de superficie de la Ronda del Marrubial, con una calzada de 427 metros de longitud, con cuatro carriles de circulación y un carril bici de 2,4 metros cuadrados, con bordillo y barandilla de protección que lo separa al tráfico para una mayor seguridad vial", ha explicado.

Además, ha indicado que "se van a instalar elementos de mobiliario urbano similares a los que están contemplados en la primera fase, entre los que destacan los bancos de hormigón, fuentes, papeleras, aparca bicicletas y aparatos de gimnasio para adultos". La obra va a tener un plazo de ejecución de 12 meses y va a estar cofinanciada con los fondos Next Generation.

"Con esta remodelación concluimos una intervención largamente ansiada por todos los cordobeses, que va a contribuir a mejorar la movilidad de la ciudad, a ampliar la capacidad de absorber vehículos de esta importante arteria de tráfico y a hacer de Córdoba una ciudad más sostenible, gracias al proyecto que incorpora la vía ciclista y genera espacios más amplios para el peatón", según ha expuesto Díaz.

"CLAVE PARA UNIR BARRIOS"

Mientras, la parlamentaria autonómica del PP cordobés y vocal de la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Beatriz Jurado, ha destacado la apuesta de la Junta por la Ronda del Marrubial, "clave para unir barrios y mejorar la movilidad de los cordobeses".

En este sentido, Jurado ha señalado que "esta vía fundamental de Córdoba ha sufrido demasiados retrasos desde que se inició el proyecto en el año 2007 por la desidia de los anteriores gobiernos socialistas de la Junta".

La parlamentaria ha mostrado "satisfacción" por la reciente licitación de la segunda fase de las obras de remodelación de esta arteria vial del conjunto histórico, "un eje de conexión entre barrios de gran dimensión de la ciudad y zonas comerciales como Viñuela y avenida Barcelona, Cañero, Fuensanta, Santuario con Vial Norte y conexión con la ronda de circunvalación".

Entretanto, Jurado ha manifestado ser "consciente de la complejidad y envergadura de esta obra de remodelación, pero no podemos olvidar que durante los gobiernos socialistas esta actuación no fue una prioridad y no se abordó en su totalidad, con el consiguiente perjuicio que hemos sufrido los cordobeses durante mucho tiempo".

"Ha sido el gobierno de Juanma Moreno y el alcalde José María Bellido los que han hecho posible que esta reivindicación y necesidad sea una realidad, y así los cordobeses dejemos de sufrir un tráfico desmesurado y un estado de la vía más que deficiente", ha afirmado.

Por tanto, la popular ha agradecido a la consejera de Fomento que "siga siendo una aliada de las necesidades de los cordobeses y que mantenga firme el compromiso de esta Consejería con la ciudad y la provincia".