La Junta asegura "no haber parado" el desarrollo de la ley sobre el cambio climático y PSOE le acusa de "no tener nada"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado que el Gobierno andaluz "no ha parado" en el desarrollo normativo de la ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, mientras que el PSOE le ha acusado de "no tener nada" después de cinco años.

Así lo ha manifestado Fernández Pacheco en el Parlamento andaluz durante la sesión de control al Gobierno ante la pregunta formulada por parte del Grupo Parlamentario Socialista relativa al desarrollo de dicha ley. En este sentido, el consejero ha recordado los avances en dicha normativa, entre los que ha destacado "la creación de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, la aprobación de tres decretos para la Comisión Interdepartamental de cambio climático y el Plan Andaluz de Acción por el Clima, se ha aprobado ya la nueva versión del estándar azul para la certificación de crédito de carbono azul", así como, "la resolución de ayudas para municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes para políticas de lucha contra el cambio climático y los planes de adaptación".

No obstante, atendiendo al reglamento del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, el consejero ha señalado estar esperando a que "el Ministerio desarrolle la ley para poder hacerlo de forma lineada", por lo que "estamos atados de pie y mano esperando ese desarrollo y hasta que no llegue sencillamente no lo podemos hacer", ha destacado. De igual forma, Fernández Pacheco ha señalado que "pasa lo mismo" con el reglamento de la huella de carbono de productos y servicios que tiene que desarrollar el Real Decreto por parte del Gobierno de España.

"El sistema andaluz de compensación de emisiones está funcionando perfectamente. Tiene 220 organizaciones y 374 huellas de carbono. Deberíamos poner en conocimiento de todos que los registros de huella de carbono de productos y servicios y la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones están integrados en el análisis de ciclo de vida aprobado por la Ley de Economía Circular. Eso se llama simplificación administrativa, señora Martínez. Estamos desarrollando la ley", ha concluido el consejero.

Por su parte, la diputada del Grupo Socialista Encarnación María Martínez Díaz ha acusado al Gobierno andaluz de "no tener nada", y en este sentido le ha recriminado que "desde el 2020, que hicieron la información pública, no sabemos nada de ello", y como consecuencia, ha señalado, "cinco años después no tenemos el reglamento del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, no tenemos el reglamento del Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, no tenemos el reglamento del registro de la huella hídrica o de la huella de carbono".

Asimismo, Martínez ha afeado al consejero que "la lucha contra el cambio climático no se consigue boicoteando 80 millones de euros para la ayuda a autoconsumo eléctrico que envía el Gobierno de España a Andalucía", y que "por su incompetencia no están disfrutando los andaluces", al igual que "tampoco se combate el cambio climático boicoteando las ayudas contra los vehículos eléctricos que envía el Gobierno", ha espetado.

Por último, la parlamentaria le ha recriminado "haber llegado tarde a la defensa del medioambiente", pero, sin embargo "le han cogido el gusto, porque vaya los viajes que se están dando todos los años a las COP, a Glasgow, a Egipto y ahora a Dubái", ha criticado. "Menos fotos, más trabajar y desarrolle de una vez esta ley", ha zanjado Martínez.

"ANDALUCÍA, ÚNICA COMUNIDAD QUE HA ASISTIDO A LA COP-28"

Por otra parte, ante la pregunta formulado por el Grupo Popular relativa a la COP Dubai, el consejero ha puesto en valor que "Andalucía ha sido la única comunidad autónoma de toda España que ha asistido con voz propia a esta cumbre del clima".

"Se trata de la cuarta cumbre en la que participa Andalucía, después de la de Madrid, la de Glasgow, la de Egipto del año pasado y esta que se ha celebrado en la ciudad emiratí de Dubai", ha recordado al tiempo que ha resaltado que de esta forma "la política climática de Andalucía es ya reconocida a nivel internacional, lo que nos ha permitido mantener una agenda intensa, extrapolar el modelo energético andaluz, mostrar los avances de nuestra revolución verde y, por supuesto, salir en busca de más y mejores inversiones para Andalucía".

Asimismo, el Fernández Pacheco ha incidido en que la presencia de Andalucía en la COP-28 "viene a reafirmar los compromisos ambientales y climáticos de nuestra región, como la reducción de un 41% de los gases de efecto invernadero para el año 2030 o seguir avanzando en energías renovables".

Por último, el consejero ha asegurado que la asistencia a la cumbre ha servido de plataforma también para "la reivindicación de nuestra singularidad hídrica y climática, por la que reclamamos los recursos necesarios para poder acometer las infraestructuras que nos permitan afrontar ese reto con mayores garantías", porque "el Gobierno más verde de la historia de Andalucía lo es por convicción y también por acción", ha puntualizado.