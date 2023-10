La Junta apoya medidas municipales para "reducir el consumo" de agua sin que sean "subidas indiscriminadas" del precio

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha trasladado este martes su respaldo público a todas aquellas medidas que adopten los ayuntamientos para "reducir el consumo" de agua, sin que éstas pasen por "subidas indiscriminadas" del precio del recibo de este bien.

Así lo ha indicado el consejero portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre las subidas del recibo del agua que se están aprobando en algunos ayuntamientos andaluces en el actual contexto de sequía.

El titular andaluz de Medio Ambiente se ha declarado "a favor de que los ayuntamientos incluyan en sus discursos y mensajes, en su tarea de concienciación al ciudadano, el serio problema de sequía" que afecta a Andalucía.

Tras precisar que el agua es "una competencia compartida en el que tanto la Administración General del Estado como la comunidad autónoma y, por supuesto, la administración local tienen competencias muy importantes", el consejero ha aseverado que "la situación es dramática" por la sequía.

"No nos llevemos a engaños", ha exclamado el consejero, que ha subrayado que la media actual de almacenamiento de agua de los embalses andaluces se sitúa "por debajo del 20%", y "si no llueve la situación en los núcleos urbanos va a ser muy difícil".

En esa línea, ha insistido en defender que "los ayuntamientos tienen que hablar de agua y de sequía, y los andaluces tienen que ser conscientes, y ahí las administraciones públicas tenemos un papel fundamental, de la gravísima situación, y de qué manera ellos pueden contribuir a paliarla".

"Por eso, todas las medidas que adopten los ayuntamientos de cara a concienciar al ciudadano acerca de un uso racional del agua, a mí, personalmente, me parecen bien", ha manifestado el portavoz de la Junta antes de aclarar que eso no quiere decir que por parte del Gobierno andaluz estén "a favor de una subida indiscriminada del precio".

"En absoluto, por supuesto que no", ha enfatizado antes de agregar que España es un Estado en el que "la política fiscal no es lineal, ni muchísimo menos, sino más bien todo lo contrario", de forma que "la progresividad del sistema fiscal es uno de los principios los que se sustentan en nuestro país".

Eso quiere decir que "habrá que ayudar a las familias más vulnerables", ha añadido el consejero antes de apostillar que "concienciar acerca de que el agua es un bien preciado, precioso y escasísimo me parece bien, y todo lo que hagan los alcaldes en ese sentido me parece bien, porque el panorama y el horizonte es desolador, es muy preocupante, y tenemos que reducir el consumo de agua, porque no llueve", según ha sentenciado el consejero de Medio Ambiente para finalizar.