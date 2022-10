La Junta anima a familias y profesorado a ir de la mano para que "niñas y niños crezcan sin límites" y en igualdad

López y Del Pozo inauguran en Cádiz el III Congreso Andaluz de Coeducación con "récord" de público y una veintena de actividades

El Gobierno andaluz ha subrayado la necesidad de "fomentar una educación en igualdad, tolerancia, respeto, diversidad y no violencia" con el reto de que niñas y niños crezcan "en libertad, sin límites, desarrollando su máximo potencial superando los estereotipos sexistas", al mismo tiempo que ha animado a familias y comunidad educativa a ir de la mano para "construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista".

Este es uno de los principales mensajes que esta mañana las consejeras de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, acompañadas por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Mariela Checa, han lanzado en la inauguración del III Congreso Andaluz de Coeducación, que se celebra en Cádiz con "récord" de público y una veintena de actividades previstas.

En este sentido, según se indica en nota de prensa, López ha destacado que "la lucha por la igualdad es una tarea que atañe a toda la sociedad" y, por ello, se ha congratulado que este encuentro, que organiza el IAM con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y las Universidades Públicas de Andalucía, "una a la comunidad educativa, al profesorado, alumnado y sus familias, con la administración". Así, ha insistido en "la necesidad de sumar esfuerzos" y ha señalado que "este gran encuentro de la educación en igualdad en Andalucía" es un ejemplo de dicha alianza y unión.

La consejera también ha resaltado que el Congreso Andaluz de Coeducación se ha convertido en un referente en materia de coeducación: "Comenzamos con poco más de 400 participantes y este año hemos triplicado esa cifra, la mitad de ellos son profesoras y profesores", y ha añadido que el objetivo es convertir este congreso en un referente "nacional".

Asimismo, López ha confiado en que en esta cita sirva para "aprender, formar, poner en valor prácticas y formas de llegar a la gente joven y de coeducar desde diferentes perspectivas para conseguir el gran reto de alcanzar la igualdad real". "Al final eso es lo que hacemos desde el Instituto Andaluz de la Mujer, dar herramientas a las niñas, a los niños, a los padres y madres, para la prevención en cualquier caso de violencia, para la coeducación, porque el objetivo es que nuestros niños y niñas crezcan en libertad y desarrollen todo su potencial sin estar limitados por ningún estereotipo y por ninguna amenaza", ha remarcado.

López ha puesto el foco en la importancia de prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, que tiene un especial protagonismo en este congreso. "Estamos llevando a cabo muchas acciones y desde diferentes ángulos, pero no estamos llegando a una parte de la población, especialmente a los chicos jóvenes", ha reconocido.

Y, por ello, ha incidido en que "la coeducación es un arma poderosa, tanto desde las aulas como desde los hogares que es donde empieza la educación, para formar a personas con principios sólidos en igualdad y tolerancia cero contra la violencia". A este respecto, ha insistido en "abordar cómo acercarnos a la otra mitad de la población para desde la unidad trabajar por una sociedad más igualitaria".

VALORES UNIVERSALES

López ha finalizado su intervención con un "sincero agradecimiento" al profesorado y las familias por su compromiso con "valores tan universales como imprescindibles en una sociedad de progreso y futuro", al Comité Científico y su presidenta, la catedrática Consuelo Flecha, por contribuir a hacer realidad esta cita anual con la educación en igualdad, y a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por su "imprescindible colaboración".

Por su parte, la consejera Patricia del Pozo ha informado de que se está llevando a cabo la elaboración del III Plan de Igualdad de Género en Educación, a través de un proceso participativo, que incorporará novedades como la creación de una Red Andaluza de centros Igualitarios y Coeducativos con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los centros docentes andaluces. Además, el nuevo plan aportará una especial atención a los centros que presenten una disparidad entre alumnos en las tasas de absentismo y abandono escolar.

Igualmente, Del Pozo ha avanzado algunas de las novedades que se pondrán en marcha durante este curso escolar para continuar fomentado la igualdad en el sistema educativo. Así, se ha implementado en Séneca el módulo de recogida de información incluido en el Protocolo de Violencia de Género en el ámbito educativo que permite la obtención de datos más precisos y actualizados de cada uno de los casos que se registren y el seguimiento de las actuaciones que se deriven de los protocolos abiertos en cada centro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El programa ADA (Alumnado Ayudante Digital de Andalucía) será otras de las iniciativas que se desarrollaran este curso, a partir de enero, para la sensibilización y prevención de la violencia de género. En el módulo ADA Proigualdad se aborda principalmente las violencias machistas en el contexto digital por ser un problema creciente en las edades tempranas. Por ello, se centra en la educación en igualdad, fomento de la empatía y visibilización de la violencia, divulgación de las consecuencias legales, promoción de la ciberseguridad y la privacidad, con la premisa de buscar la implicación colectiva de todos los estudiantes para hacerlos corresponsables de este este proceso de aprendizaje.

Del Pozo ha reconocido y valorado en su intervención "la implicación y el enorme compromiso" de los docentes para reducir las desigualdades en las aulas. En este sentido, la formación del profesorado orientada a la coeducación pretende facilitar la aplicación de los criterios de igualdad de género en el ámbito educativo. El pasado curso fueron más de 4.600 docentes los que recibieron formación a través de la plataforma Moodle y casi 6.000 a través de los Centros de Formación del Profesorado.

DOS JORNADAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE

Casi 1.300 personas se darán cita este lunes y martes, 17 y 18 de octubre, en el Palacio de Congresos de Cádiz para asistir a la tercera edición del Congreso Andaluz de Coeducación. El 94% del público proviene de las ocho provincias andaluzas, especialmente de Cádiz (419), Sevilla (312) y Málaga (188); pero también habrá personas asistentes de 11 comunidades y de la ciudad autónoma de Ceuta, así como procedentes de países como México, Colombia, Bolivia, Perú, Italia, Cuba y Argentina. El profesorado es el colectivo mayoritario, ya que suponen casi la mitad de las personas asistentes sumando un total de 634 inscripciones.

Esta edición el Congreso lleva por título 'El currículo de la Coeducación: Un camino hacia la igualdad' y se combinarán la formación, la investigación y el intercambio de buenas prácticas. Asimismo, contará con 18 ponentes y personas colaboradoras que abordarán entre otras cuestiones: la importancia de la coeducación en el diseño curricular, el uso no sexista de la lengua, las vocaciones tecnológicas y las brechas de género, la promoción de la igualdad mediante el deporte, los modelos positivos de masculinidades a través de los cuentos y la prevención de la violencia de género, que protagonizará la segunda jornada del encuentro y en donde se analizará las relaciones afectivo-sexuales tóxicas, la detección activa en las chicas adolescentes víctimas de violencia machista y la prevención e intervención en los chicos menores.

A lo largo de estos dos días, habrá ponencias, mesas expertas, espacios formativos, mesas de comunicaciones, mesas bibliográficas y espacios musicales como el dinamizado por la comparsa feminista We can do o la experiencia educativa 'Patio coeducativo' sobre un recreo simulado.