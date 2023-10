Junta anima a agentes medioambientales a ir a los tribunales si certifican que algún expediente no se tramita bien

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha contestado a los agentes medioambientales que vayan "a los tribunales" a demostrar si hay algún expediente que no se tramita de manera adecuada por parte de su departamento. "Que me digan cuál es el trabajo que no estoy haciendo", ha aseverado.

Después de que la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM), haya afirmado este martes que "muchos" de los atestados y diligencias penales que presentan en las diferentes delegaciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible no están acabando en los órganos judiciales, Gómez ha reaccionado de este modo a preguntas de los medios antes de reunirse con su homólogo en Agricultura, Julián Martínez Lizán.

"Cada una de las demandas de esta Consejería se tramitan siempre por parte de esta Administración y en la Fiscalía de Medio Ambiente", ha precisado la consejera, insistiendo que "si hay alguna cosa concreta" que se esté eludiendo, que se lo trasladen a su equipo o lo demuestren en los tribunales.

Asimismo, ha remarcado que su Consejería se reúne con todo el mundo, incluido con APAM, que representa a asociados, pero no forma parte de los sindicatos representantes en las mesas de negociación.

EQUIPO CONJUNTO

Los equipos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural han iniciado este martes una nueva etapa de encuentros sectoriales con equipos específicos, con el objetivo de poner en común aspectos que tienen ambos departamentos.

El objetivo, ha señalado Gómez, es favorecer el desarrollo socioeconómico y resolver situaciones con dificultades en materias como agua y energía, cuando estos elementos afecten a la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, así como conjugar el papel de estos sectores con la protección de espacios naturales.

De su lado, Martínez Lizán ha deseado que la colaboración entre ambos departamentos esté marcada por "la complicidad y el trabajo diario", en un contexto en que los ciudadanos viven en un "entorno rural y ambiental" y en el que la Política Agraria Común "tiene una vertiente más verde".

ECOREGÍMENES

A preguntas de los medios, sobre la evolución de las solicitudes de los eco-regímenes, el titular de Agricultura ha calificado el proceso de "éxito" porque la "inmensa mayoría" de explotaciones de la región ha demandado alguno.

Tras recordar que cada agricultor pide un tipo en función de sus necesidades, se ha mostrado convencido de que se verá una evolución de cambio "de un tipo a otro de eco-regímenes", porque esta demanda se realiza una vez que los agricultores van conociendo su capacidad productiva.