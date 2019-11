La Junta de Andalucía intentará recuperar el "máximo" dinero defraudado con los ERE

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha afirmado que la "obligación" es recuperar "lo máximo" que se pueda del dinero de los ERE, por lo que ha asegurado que van a "trabajar dentro de las posibilidades del ámbito jurídico con lo que deje la sentencia y los procedimientos".

"Tenemos que estudiar bien la sentencia, está todo el servicio jurídico trabajando sobre la cuestión, pero evidentemente nuestra obligación es recuperar lo máximo que podamos de ese dinero de los ERE para las arcas, es dinero que ha salido de los ciudadanos que han pagado de sus impuestos", ha manifestado Bravo en declaraciones a los periodistas.

Así, el consejero de Hacienda ha asegurado que van a "trabajar" para ello y van a "exigir todas las responsabilidades que la normativa y la sentencia permitan". En cuanto a las críticas al PSOE tras la sentencia, Bravo ha afirmado que "la sentencia es suficientemente contundente para no hacer muchas más opiniones, cada uno puede sacar sus propias respuestas".

No obstante, ha añadido que "es el momento de que la política se una para ayudar y trabajar". "Después de esto están desautorizados para muchísimas cosas, pero nosotros les abrimos los brazos para trabajar, para mejorar Andalucía y para que nos ayuden a que los fallos que ellos han tenido y los errores que se han provocado los corrijamos", ha afirmado Juan Bravo, que ha pedido "que no nos vuelvan a criticar más por el control, que saben lo que ha pasado por no tener control".

El consejero de Hacienda ha señalado --por la oposición-- que le gustaría "tenerlos de lado en esas medidas para mejorar el sistema, el procedimiento, que los funcionarios no vuelvan a tener problemas y que Andalucía no vuelva a ser noticia por situaciones como estas".