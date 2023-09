La Junta afea a grupos de izquierda su "demagogia" contra la ley de regadíos y Doñana sin plantear enmiendas

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha afeado este viernes a los grupos de oposición de izquierda en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- una "estrategia" de "demagogia" en torno a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox para regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, cuya retirada reclaman dichas formaciones sin haber planteado previamente enmiendas parciales a la misma en el trámite habilitado para ello.

Antonio Sanz se ha pronunciado así en una rueda de prensa en el Palacio de San Telmo para valorar la ronda de reuniones que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mantenido este viernes con los portavoces de los grupos parlamentarios a propósito del inicio del curso político, y a preguntas de los periodistas después de que tanto el PSOE-A como Por Andalucía y Adelante Andalucía se hayan reafirmado en sus peticiones de retirada de dicha proposición de ley.

El consejero de la Presidencia ha subrayado que la Junta lleva "más de un año" reclamando "diálogo a los grupos políticos y al Gobierno de la nación", que "no ha respondido en ningún momento a esa voluntad de diálogo", y ha criticado que "los grupos políticos que hoy hablan de la retirada de la ley no han presentado ni una enmienda en el Parlamento".

Tras afear al Gobierno de Pedro Sánchez sus "incumplimientos" en torno al desarrollo de "infraestructuras clave" en la zona con las que "se comprometió" al inicio de su mandato, en 2018, Antonio Sanz ha subrayado además que la "amenaza" de que Doñana entre "en la 'Lista Negra' de la Unesco ya estaba" en su etapa de delegado del Gobierno en Andalucía, "en los años 2017 y 2018", antes de que existiera esta proposición de ley que, por otra parte, "no ha sido aprobada todavía", según ha remarcado.

El consejero ha llamado así a "ser riguroso en este tema", porque "una ley que no se ha aprobado no puede generar ni va a generar" consecuencias que denuncian desde la oposición porque, "entre otras cosas, no dice lo que argumentan los socialistas", ha apostillado, y ha sostenido que, "en el tema de los espacios naturales y Doñana, lo que hay es que reclamar" al Gobierno central "que se hagan las obras que se tenían que haber hecho, y tomar decisiones para garantizar el futuro hídrico del espacio" de dicho parque y "de todo su entorno".

"Todo lo demás es entrar en demagogia, es un discurso fácil", ha abundado Antonio Sanz, quien ha insistido en subrayar que los grupos, en la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley, "han tenido una gran oportunidad para el diálogo" que "han incumplido", porque "no han querido presentar enmiendas" para tratar de "modificar" esta iniciativa.

Asimismo, ha subrayado que esta cuestión "no puede seguir siendo" objeto de "una estrategia electoral permanente", y ha denunciado que el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez "no ha querido sentarse" con la Junta para abordar este tema.

El consejero ha concluido lamentando que "a algunos" grupos "parece que les interesa, a pesar de los malos resultados que han tenido" en recientes elecciones, "seguir en la bronca con este tema, cuando seguramente podríamos haber llegado a otro tipo de soluciones si el PSOE hubiera optado por el diálogo y por hacer caso a la mano tendida que ofrecimos" desde la Junta "siempre tanto al Gobierno de Sánchez como al Grupo Parlamentario Socialista", según ha continuado.

Antonio Sanz ha finalizado así subrayando que desde el Ejecutivo de Juanma Moreno han intentado "en infinidad de ocasiones" dialogar con el Gobierno y el PSOE-A en torno a este asunto "con cero éxito, porque al PSOE solamente le interesa la bronca y la demagogia en relación a Doñana", según ha opinado antes de apostillar que los socialistas "se lo deberían pensar, porque los resultados electorales no les han ido muy bien".