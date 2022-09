Junqueras, "seguro" de que habrá referéndum, pero "sin plazos"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, está "seguro" de que habrá referéndum sobre la independencia de Cataluña aunque considera que "no es una cuestión de tiempo, de fijar un plazo", sino de obtener un apoyo suficiente de la comunidad internacional.

"En la ecuación de la independencia de Cataluña el tiempo no es una variable independiente, no es una cuestión de tiempo, de fijar un plazo, el tiempo es una variable de otra variable, esta sí independiente, que es la fuerza democrática que somos capaces de acumular y de explicar ante la comunidad internacional".

Este ha sido uno de los argumentos principales del desayuno informativo, organizado por Nueva Economía, que este miércoles ha protagonizado en Madrid, en el que también ha subrayado que ERC "defiende que la negociación es una herramienta útil, como la inmensa mayoría de la sociedad catalana", y que "este conflicto debe resolverse votando" y en el que ha reconocido que ahora es "capaz de abrir muchas más puertas que antes de haber estado en la cárcel".

Junqueras, que ha afirmado que Esquerra "es el partido líder del independentismo en Cataluña", que "siempre" ha "estado en las calles y en las instituciones defendiendo la independencia y la república", ha asegurado que su partido tomaría ahora "la misma decisión" de ausentarse de la manifestación de la Diada.

Del Gobierno de Pedro Sánchez ha señalado que "tiene un interés muy escaso en la mesa de negociación", que "si se sienta en ella lo hace siempre arrastrando los pies" y que "agradece mucho que no todo el independentismo se siente en la mesa de negociación porque eso le facilita la gestión del resultado de la mesa".

El exvicepresidente de la Generalitat ha declarado que "tanto si Cataluña continua siendo parte del Estado Español como cuando lo sea, en un caso y en otro nos conviene a todos, incluso s aquellos que crean que no, que la relación sea la mejor posible".

Y al resto de formaciones independentistas les ha dicho que "no tienen que tener miedo a confrontar en cualquier espacio": "si nuestra posición es tan solida, si nuestros argumentos coinciden en tanta medida con los que exponen organismos internacionales ¿por qué deberíamos tener miedo a confrontar dichos argumentos en cualquier espacio o mesa?".

Preguntado por su relación con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que es "excelente" y ha dicho que está "encantado de que no esté en la cárcel", lo que no significa que él se arrepienta de haberse quedado y haber comparecido ante la justicia: "siempre he dicho que estoy muy orgulloso de las decisiones que he tomado".

Al desayuno de Oriol Junqueras han acudido representantes de su partido como Gabriel Rufian o Marta Vilalta y de otras formaciones como el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el secretario general PCE, Enrique Santiago.