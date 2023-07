Junqueras y Rovira lamentan que el tribunal avale la "persecución política" a Puigdemont

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general del partido, Marta Rovira, han lamentado este miércoles que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) avale lo que consideran una "persecución política" contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y se han solidarizado con él.

El TGUE ha retirado la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCat, los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, y su abogado, Gonzalo Boye, ya ha anunciado que presentarán un recurso de casación.

Junqueras ha reaccionado a través de un tuit: "Lamentamos que el TGUE no defienda a los eurodiputados en el exilio ante una decisión política para perseguir el independentismo. El tribunal confirma un suplicatorio que ya no tiene sentido porque se basa en un delito, la sedición, que ya no existe".

También Marta Rovira ha salido al paso de la decisión del TGUE: "Todo el apoyo a los compañeros de Junts en el exilio ante una sentencia que avala la persecución política".

La número dos de la candidatura de ERC a las elecciones generales del próximo 23 de julio, Teresa Jordà, ha calificado dicha sentencia de "sinsentido", ya que demuestra que "la represión contra los independentistas continúa".

También en Twitter, Esquerra Republicana ha criticado que el TGUE haya avalado el suplicatorio "sobre un delito de sedición que ya no existe", en alusión a la reforma del Código Penal que suprimió dicho delito.

LA CUP SE SOLIDARIZA CON PUIGDEMONT: "LA LUCHA CONTINÚA"

"Toda nuestra solidaridad a los exiliados y exiliadas", ha reaccionado la CUP en la misma red social, a la vez que ha asegurado que "la lucha continúa".

Una idea que ha recogido la portavoz de los anticapitalistas en el Parlament, Eulàlia Reguant, quien ha apuntado que "la única resolución posible es la amnistía y la autodeterminación".