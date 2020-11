Junqueras ve ridículo imaginar que Rusia quiera invadir un Estado de la OTAN

El líder de ERC y exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha calificado este lunes de "absolutamente ridículo" imaginar que Rusia quisiera enviar 10.000 soldados para "invadir un Estado miembro de la OTAN", y ha ironizado usando palabras en ruso: "Da, da, tovarish" (Sí, sí, camarada).

En el marco de la causa que indaga el desvío de fondos públicos para costear los gastos del expresident Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), la investigación ha destapado supuestos contactos en Rusia en busca de apoyos al procés.

Entre ellos, una grabación intervenida al exdirigente de CDC Víctor Terradellas en la que este aseguraba que, tres días antes de la declaración unilateral de independencia, el jefe de un "grupo ruso" con el que había contactado ofreció a Puigdemont "contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana".

Preguntado al respecto durante una entrevista en RAC1 desde la cárcel, cuando se cumplen tres años desde que entró en prisión, el exvicepresidente de la Generalitat ha tirado de ironía respondiendo en ruso: "Da, da, tovarish..." (Sí, sí, camarada). No sé hasta qué punto poner ironía".

"Es evidente que es absolutamente ridículo imaginar que Rusia quería enviar 10.000 soldados a invadir un Estado miembro de la OTAN, y resulta que la OTAN no dice nada y resulta que el Gobierno español no cita a consultas al embajador ruso en Madrid, ni retira al embajador español en Moscú. Es evidente que todo eso no tiene ningún sentido", ha señalado.

De hecho, ha dejado claro que los independentistas catalanes son "demócratas convencidos" y que en ese sentido quieren "construir una república independiente catalana en el marco de la UE", por lo que "con algunos Estados no tendremos este tipo de vínculos que presupone el señor Baena, el señor 'Tácito', en estos atestados", ha aseverado en alusión al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena.

"Si alguien se ha creído este tipo de cuestiones, demuestra que es de una ingenuidad infinita. (...) Si alguien cometió la extrema ingenuidad de pensar que era posible, lo que demuestra es su incapacidad de dedicarse al servicio público", ha sugerido en referencia a Terradellas y esos supuestos contactos.

Junqueras, que ha negado la existencia de un "estado mayor" que asesorase al Govern en 2017, ha asegurado que "casi nunca en la vida" ha hablado con el exdirigente de CDC: "Nunca en la vida me ha propuesto nada por el estilo, ni formaba parte de ningún ámbito de decisión del que formaba parte yo. Otra cosa es si dentro de su partido, en CDC o JxCat, tenga el papel que le puedan dar".