Junqueras no responde a las acusaciones, al sentirse perseguido por "ideas"

JUICIO PROCÉS (Ampliación)

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha anunciado que no responderá en el juicio del "procés" a las preguntas de la Fiscalía, ni de las acusaciones ejercidas por la Abogacía del Estado y por VOX, alegando que se siente en "indefensión" al ser perseguido no por sus hechos, sino por sus "ideas".,Junqueras ha afirmado que se acoge a su derecho a no declarar a las acusaciones, al iniciarse su interrogatorio en el juicio que afronta en el Tribunal Supremo por s