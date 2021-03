Junqueras reivindica los mandatos del 1-O y 14F: "Si nos cierran es porque no nos pueden ganar"

El líder de ERC Oriol Junqueras ha reivindicado que cada día que pasa es un día menos para hacer efectivo el mandato del 1-O así como el expresado en las urnas el 14F, en sus palabras, y ha advertido: "Si nos cierran es porque no nos pueden ganar en las urnas".

"Tienen miedo porque nosotros cada día somos más fuertes, como país y también cada uno de nosotros", ha dicho este martes en un acto organizado por Òmnium Cultural ante el centro penitenciario de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) en solidaridad con los presos del 1-O, después de que el juez haya revocado este martes su semilibertad y tengan que volver a prisión.

Junqueras ha hecho un llamamiento para hacer realidad la independencia de Cataluña: "Cada vez que entramos en la cárcel y salimos somos más fuertes para hacer realidad el mandato de la amnistía, de la autodeterminación y de la república catalana, y no nos cansaremos, no abandonaremos nunca".

El exconseller Raül Romeva ha dicho que "esto no va de 7 o 9 personas, tampoco de los exiliados, sino de las casi 3.000 personas represaliadas, de la gente que no acepta y no admite un Estado anacrónico, fallido y frágil".

"Un Estado al que le están diciendo por activa y por pasiva que no persista en el error. Pero si ellos persisten en el error, nosotros entramos con la dignidad plena, y cada día que pase es una victoria nuestra y la derrota de ellos", ha añadido.