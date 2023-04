Junqueras ve "profundamente injusta" la condena a la consellera Serret

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado de "profundamente injusta" la condena contra la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ya que "votar no es un delito y el referéndum del 1 de octubre no fue un delito".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, a un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, del que Junqueras era vicepresidente.

La sentencia, que no es firme, condena a la consellera por un delito de desobediencia y la inhabilita para ejercer cargos electos estatales, autonómicos, locales o supranacionales así como funciones de gobierno de esos ámbitos.

En declaraciones a los medios en la sede de ERC, Junqueras ha "reiterado" que "el 1 de octubre no fue un delito, votar no es un delito, hacer un referéndum no es un delito, defender la independencia no es un delito".

"Cualquier condena es una condena profundamente injusta, porque es contra todos, contra los derechos de la ciudadanía de Cataluña, contra nuestros derechos de manifestación, reunión, expresión o voto. Y es un ataque contra el derecho de la sociedad a decidir su futuro votando", ha afirmado.

El dirigente republicano ha dicho que ERC se siente "profundamente orgullosa" de haber "contribuido a la victoria democrática del 1-O", ante la que el Estado "sólo ha sabido responder con represión".

Y tras agradecer a Serret su trabajo y expresar su solidaridad con ella, ha sentenciado: "Reiteramos nuestra convicción de que democráticamente ganaremos la independencia de Cataluña".