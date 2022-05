Junqueras pone en duda el espionaje a Sánchez: Puede ser una cortina de humo

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha puesto este lunes en duda la "credibilidad" y "verosimilitud" de la denuncia de la Moncloa de que los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa han sido espiados con el sistema Pegasus, ya que ha sugerido que "puede ser una cortina de humo para intentar diluir sus responsabilidades" en el ciberespionaje al independentismo.

Los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron sometidos a escuchas "ilícitas y externas" por el programa Pegasus y se extrajo de ellos un determinado volumen de datos cuyo contenido exacto aún se desconoce, según ha anunciado este lunes el Ejecutivo español.

Pero en rueda de prensa en la sede de ERC, Oriol Junqueras ha puesto en duda esa denuncia del Gobierno. "No sabemos exactamente cuánta verosimilitud debemos dar al Gobierno, hasta qué punto está construyendo una cortina de humo para intentar diluir o disipar su responsabilidad hacia el espionaje al independentismo", ha afirmado.

Junqueras, que ha comparecido en la rueda de prensa que habitualmente ofrece los lunes la portavoz del partido, Marta Vilalta, ha considerado "evidente" que "puede ser una cortina de humo" para tapar el espionaje al independentismo, que ha considerado que podría ser "seis o siete veces" superior al hecho público hasta ahora a una sesentena de personas.

"La credibilidad del Gobierno, cuando denuncia que algunos de sus miembros han sido espiados, es escasa porque sigue sin haber asumido ninguna de las reponsabilidades que debería haber asumido por casos de espionaje masivo de los que hemos sido víctimas", ha dicho.

Pero el líder de ERC también ha abierto la puerta a que el propio Gobierno "haya sido víctima del espionaje que él mismo ha permitido hacia el independentismo".

"No lo sabemos porque nosotros no tenemos sus fuentes reservadas", ha añadido. "Pero lo que sí sabemos es que, en un caso u otro, las responsabilidades son gigantescas. Si es una cortina de humo, las responsabilidades son tremendas. Si no lo es, también porque deberían haber garantizado que sus servicios secretos no espiasen a nadie, tampoco a ellos".

Junqueras ha insistido así: "¿Cómo podemos saber que lo que el Gobierno explica es verdad? ¿Cuánta verdad hay? ¿Por qué decide llevar a la Justicia cuando le espían a él y no toma ninguna iniciativa cuando espían a otros?".

Y es que el dirigente ha ironizado con que el Gobierno "haya pasado en pocos días de negar que hubiera espionaje a afirmar que si había es porque nos lo merecíamos, y ahora resulta que los han espiado a ellos. Estos giros en el relato, este relato que están construyendo... ¿qué credibilidad puede tener?".

El presidente republicano ha recalcado que, a su juicio, el Estado es quien está detrás del espionaje al independentismo y ha descartado que pueda haber un estado extranjero tras este espionaje al Gobierno y al soberanismo. "Quien está interesado en espiarnos son los aparatos represivos del Estado, es evidente. Blanco y en botella, leche", ha afirmado.

Aunque no ha avanzado cuándo ERC presentará sus querellas por este caso de espionaje, ha criticado que la Fiscalía aún no haya actuado y en cambio ahora "todo son prisas y carreras", y ha advertido: "¿Qué garantía tenemos de que, una vez en manos de la Audiencia Nacional, la respuesta sea rápida y efectiva?".

Sobre la mesa de negociación, Junqueras ha seguido defendiendo que es "una herramienta política efectiva y útil", por lo que su partido "sigue aferrado a la bandera del diálogo", pero ha acusado al Gobierno de haberla "puesto en peligro". "Cuando una de las partes espía, pone muy difícil las condiciones de la mesa", ha apuntado.

Por último, respecto a la estabilidad de la legislatura española, ha dicho que "dependerá de lo que haga el Gobierno y en qué medida intente restaurar o sanar la confianza que ha dañado. Cuanto más tarde, más le costará", ha sentenciado el dirigente de ERC.