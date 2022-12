Junqueras pide "ayuda" al independentismo, en vez de "palos en las ruedas"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la "ayuda" de todos los "independentistas y demócratas de buena fe" para sacar adelante la supresión del delito de sedición y la despenalización de la malversación sin ánimo de lucro, en vez de "poner palos a las ruedas".

En una entrevista con TV3, Junqueras ha marcado distancias sin aclarar del todo su opinión sobre la propuesta del PSOE y Unidas Podemos de introducir un nuevo tipo de malversación que penalice con un máximo de cuatro años de cárcel el desvío irregular de fondos públicos y se ha limitado a apuntar que su partido podría "llegar más lejos" si tuviera más diputados.

Por ese motivo, ha pedido a "todos los independentistas y demócratas de buena fe" que les ayuden en el proceso de negociación para la reforma del Código Penal porque, en su opinión, "tendríamos mucha más fuerza y conseguiríamos más cosas".

"Veremos hasta dónde podremos llegar en este caso", ha afirmado el líder de ERC, que ha declinado precisar a qué partidos se refería en su petición de ayuda pero ha insistido en que deberían apoyar su propuesta todos aquellos que estén convencidos de "que no se debe perseguir a alguien utilizando un Código Penal que se redactó explícitamente" para perseguir al independentismo.

En opinión de Junqueras, el objetivo de ERC es "un objetivo que todo el mundo entiende, que aquello que no fue un delito no pueda ser perseguido".

En ese sentido, ha defendido que el Gobierno de Carles Puigdemont, del que fue vicepresidente, estaba "amparado por un mandato democrático que derivaba del Parlament", de manera que el delito de malversación "no existió nunca. Por eso queremos revisar el Código Penal, para evitar que lo que no pasó no sea castigado", ha agregado.

Tras mostrarse convencido de que se habría podido llegar "más lejos" con más apoyos, Junqueras ha insistido en pedir las fuerzas independentistas y demócratas que abandonen sus "intereses privativos y piensen en el bien de la sociedad, del país, de Cataluña".

Respecto a las críticas por la si la reforma de la malversación puede beneficiar a condenados en casos de corrupción, el presidente de ERC ha subrayado que "nadie está tan en contra de la corrupción" como su partido: "en 91 años de historia no hemos tenido ni un solo caso".