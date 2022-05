Junqueras ve "normal" que se asuman responsabilidades por los espionajes

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido este martes "máxima transparencia" y "máximas garantías" de que los espionajes a políticos independentistas no se "reproduzcan" y ha asegurado que es "normal" que se asuman responsabilidades.

Junqueras ha hecho estas declaraciones en Alicante tras conocer que el Gobierno ha destituido este martes a la directora del CNI, Paz Esteban, tras la polémica por el espionaje a dirigentes independentistas por este centro y el sufrido en sus teléfonos móviles por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"No es cuestión de lo que me valga o no a mí ante situaciones tan graves como un espionaje masivo", ha afirmado Junqueras, quien ha sostenido que "es el Gobierno el que debe trabajar para restaurar la confianza de la sociedad y de los demócratas, que exigen, con razón, saber que no son espiados".

Preguntado por si Esquerra Republicana de Cataluña había exigido este cese para dar continuidad a la legislatura del actual Gobierno, Junqueras ha señalado que "la exigencia de la formación es que en casos como este hay que exigir máxima transparencia, conocer cuánta gente ha sido espiada, en qué condiciones, cuánto tiempo y quién lo ha ordenado".

"No se trata de lo que nos valga, sino de aquello que es justo y aquello que corresponde en la restauración de la confianza dañada al conjunto de la sociedad, porque espiar a cargos electos o periodistas está fuera de cualquier buena práctica política", ha aseverado Junqueras.

Así, ha insistido en que "cualquier espionaje empeora la confianza de la sociedad con las instituciones y también con los responsables del espionaje", al tiempo que ha destacado que "cualquier país democrático haría constar que los espionajes de cualquier tipo no se corresponden con las buenas prácticas democráticas".

"No es algo que digamos nosotros, es algo que diría cualquier político o periodista", ha recalcado el político catalán, quien ha concluido, preguntado por si debería haber más acciones, más allá de la destitución de Esteban, que "todos los pasos en la restauración de la confianza son positivos".