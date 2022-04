Junqueras insta al Gobierno a asumir responsabilidades en forma de dimisiones

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha instado al Gobierno a "asumir responsabilidades" y adoptar medidas que, a su juicio, "seguro que incluyen dimisiones y ceses", y ha considerado que sería "igual de grave" si el espionaje político fue realizado de manera "ilegal" o "autorizado" judicialmente.

"El Gobierno debe adoptar medidas para recuperar la confianza. Y seguro que la asunción de responsabilidades incluye dimisiones y ceses", ha señalado Junqueras en una entrevista en Els Matins de TV3, donde ha recordado que en casos similares de espionaje, en el pasado, se han producido dimisiones de primera nivel.

El líder republicano ha sugerido que,"en función de lo que se sepa" finalmente sobre el caso de espionaje político al independentismo, eso puede suponer "no solo una (dimisión), sino muchas, o más arriba", en la estructura del Gobierno.

A su juicio, la comparecencia de este martes de Pedro Sánchez en el Senado o el Consejo de Ministros "seguro que es una buena ocasión, excelentísima, para que el Gobierno inicie el camino de la asunción de responsabilidades. Y si quiere rehacer y reconstruir la confianza que ha roto, más vale que empiece cuanto antes mejor".

También ha sido preguntado por la información que publica "El País", según la cual el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió a los dirigentes independentistas, pero lo hizo, según fuentes próximas al servicio secreto español, de manera individualizada y no indiscriminada, y siempre bajo control judicial.

"¿Qué credibilidad tiene el que ha espiado cuando dice que no ha espiado o no ha espiado demasiado?", se ha preguntado Junqueras. "Dicen que no han espiado de manera masiva y siempre con autorización judicial. Si es verdad que han espiado a pocas personas... ¿quién ha espiado al resto? ¿No ha sido el CNI?".

Para el líder de ERC, si el espionaje fue autorizado judicialmente "no cambia nada", ya que ha recordado que el juez Baltasar Garzón "fue inhabilitado porque autorizó escuchas a abogados, y aquí estamos ante abogados y periodistas espiados. No cambia absolutamente nada, quizá lo hace incluso más grave".

Sobre la votación del jueves en el Congreso del plan de medidas económicas y sociales del Gobierno para paliar los efectos de la guerra, Junqueras ha evitado desvelar cuál será la posición de ERC: "Veremos qué pasa de aquí al jueves. ¿Qué responsabilidades asumirá el Gobierno de aquí al jueves? ¿Cuántas cosas más sabremos? Por lo tanto, es imposible decidir hoy lo que haremos".