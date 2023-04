Junqueras: "Fraccionar contratos no ayuda en nada al independentismo"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido de que "fraccionar contratos no ayuda en nada al independentismo", por lo que ha emplazado a JxCat a que "actúe con responsabilidad", deje de lado sus "peleas internas" y proponga un relevo de Laura Borràs para la presidencia del Parlamento catalán.

Borràs, presidenta del Parlament con el cargo suspendido, ha trasladado este viernes sus alegaciones a la Junta Electoral Central (JEC), en las que avisa de que ésta carece de competencias para decidir sobre su condición de diputada, al no tener sentencia firme.

La JEC dio un total de diez días hábiles al Parlament para que comunicara qué decisión tomará sobre la retirada o no del escaño a Borrás tras haber sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo, un plazo que finaliza hoy.

En una entrevista con EFE, justo tras conocerse esas alegaciones, Junqueras ha cuestionado la actitud de JxCat y de su presidenta. "Cualquier persona de ERC que hubiera fraccionado contratos y se encontrara condenada por un caso de corrupción habría dimitido hace mucho tiempo. Y ERC le hubiera pedido que dimitiera", ha afirmado.

Tras constatar que es "evidente" que este caso "nada tiene que ver con el referéndum del 1 de octubre, sino que tiene relación con el fraccionamiento de un contrato a favor de una persona", Junqueras ha sido preguntado sobre las resistencias de Borràs a dejar el cargo y sus reproches constantes hacia otras fuerzas independentistas.

"Lo que parece indudable -ha señalado el líder de ERC- es que fraccionar contratos no beneficia en nada al independentismo. No se me ocurre de qué manera se puede argumentar que fraccionar contratos sirve para avanzar hacia la independencia".

Y ha insistido no solo en que Esquerra "está convencida" de que "fraccionar contratos no ayuda en nada al independentismo", sino que ha alertado de que "la corrupción en el independentismo ayuda a aquellos que están en contra de la independencia", por lo que ha opinado que el soberanismo debería "alejarse" de cualquier caso de estas características.

Junqueras ha reclamado por lo tanto a Junts que "actúe con la máxima responsabilidad" y no deje más tiempo a la segunda institución catalana en su actual situación de "interinidad", ya que la presidencia del Parlament la ostenta ahora, en funciones, la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC).

"JxCat debe tomar una decisión sobre el Parlamento de Cataluña y sería bueno que tomara una decisión también alrededor de los casos de corrupción, porque es evidente que han cambiado muchas veces de siglas y de nombre, pero no han cambiado de actitud ante los casos de corrupción", ha afeado.

Es por ello que la obligación de ERC, ha aseverado, es "reclamar a Junts que resuelva sus conflictos, sus problemas y sus peleas internas y que propongan un candidato a la presidencia del Parlament" que releve a Borràs.