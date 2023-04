Junqueras: ERC es la "vacuna" para evitar que PSC y PP hagan alcalde a Trias

Convencido de que existe una "pulsión sociovergente" que llevará a Junts y PSC a "pactarlo todo" tras las elecciones municipales, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido que el voto independentista se concentre en su partido, sobre todo en Barcelona y el área metropolitana, donde los republicanos son la "vacuna" para evitar que PSC y PP hagan alcalde a Xavier Trias.

En una entrevista con EFE a un mes de los comicios del 28 de mayo, Junqueras ha evidenciado su confianza en las perspectivas electorales de su partido: "Estamos convencidos de que serán unos resultados muy buenos, muy muy buenos", ha afirmado.

Haciendo hincapié en que ERC es la formación catalana que más candidaturas municipales presentará en el 28M (un total de 804, dos más que hace cuatro años), Junqueras ha reivindicado su partido como "la primera fuerza municipalista" en Cataluña. "Y ningún partido se acerca ni por casualidad", ha añadido.

A pesar de ello, ha advertido del peligro de una "pulsión sociovergente", según la cual PSC y Junts tratarán de "pactarlo todo en todas partes". "La sociovergencia es una tentación de la que difícilmente se saben librar, porque durante 44 años han gobernado este país, repartiéndoselo entre unos y otros", ha apostillado.

MENSAJE A LOS VOTANTES DE TRIAS: "SE ARREPENTIRÁN"

Un reparto del poder que Junqueras también cree que podría ocurrir en Barcelona, a pesar de mostrarse "convencido" de que el alcaldable republicano, Ernest Maragall, está en disposición de repetir su victoria en 2019, cuando fue el candidato más votado aunque finalmente no logró gobernar.

Para el líder de Esquerra, "es evidente que hay muchos medios y agentes diversos con mucho poder que tienen mucho interés en que haya un gobierno sociovergente" en la capital catalana. "Pero esta alianza de intereses de poderosos contra el cambio no nos impedirá ganar en Barcelona", ha pronosticado.

Junqueras ha afeado al candidato de JxCat a la alcaldía, Xavier Trias, que no haya descartado ser investido con los votos del PP: "No pienso ir con el PP, pero si me los regala, yo nunca me he opuesto a que me regalen cosas", dijo Trias hace una semana.

"Es un buen momento para recordar al conjunto de barceloneses que, si no quieren un alcalde votado por el PP, es mejor que voten a ERC", ha aseverado Junqueras. "Seguro que habrá algunos votantes en Barcelona que, después de las elecciones, si llegaran a ver que el alcalde lo deciden los votos del PP, se arrepentirían de votar lo que quizás votarán".

Por lo tanto, "para que no se tengan que arrepentir", ha añadido, "lo mejor que pueden hacer es votar a ERC. La mejor vacuna para impedir que la alcaldía de Barcelona la decida el PSC y el PP es votar a ERC".

PIDE VOTO ÚTIL INDEPENDENTISTA EN EL ÁREA METROPOLITANA

En ese mismo sentido, el exvicepresidente catalán y exalcalde de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) ha posicionado a su partido como la única alternativa que puede poner fin a los gobiernos socialistas que durante cuatro décadas han estado al frente de diversos municipios del área metropolitana barcelonesa.

Localidades que, ha explicado, "hace 44 años que están gobernadas por un mismo partido que actúa como si fuera un régimen, como si fuera propietario de esas ciudades. Nada sería tan bueno para ciudades como L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià o tantas otras que tuvieran la oportunidad de tener por primera vez en décadas un gobierno diferente".

Pero Junqueras ha recordado que, "por suerte o por desgracia, el único partido independentista y republicano que tiene representación en el área metropolitana es ERC", por lo que ha hecho un "llamamiento a todos los independentistas" a votar a ERC para "no tirar su voto y no facilitar mayorías que conviene cambiar".

"Es obligatorio hacer este llamamiento al conjunto del independentismo. Solo ERC está en condiciones de cambiar esas mayorías que actúan como regímenes", ha concluido.