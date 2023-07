Junqueras (ERC) se solidariza con Puigdemont pero matiza que el indulto se concede, "no se acepta"

Critica que Sumar no incluya un referéndum en su programa y afirma que ERC lo lleva por son "demócratas"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado su solidaridad con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su respeto por sus últimas declaraciones, pero ha matizado que un indulto se concede o no, "no se acepta".

"No tienes la opción de no aceptar", ha dicho en rueda de prensa este jueves después de que Puigdemont, en Bélgica desde 2017, haya afirmado que rechazó la oferta de miembros del PSOE de regresar a Catalunya y recibir un indulto tras un tiempo en prisión porque, según él, no solucionaba el conflicto político.

Junqueras ha mostrado su respeto y "máxima solidaridad" con Puigdemont y los independentistas en el extranjero, condenados o procesados por el 1-O, que asegura que no cometieron ningún delito.

También ha trasladado su "absoluta disponibilidad" a hablar con el expresidente cuando él quiera, después de que él haya asegurado que lleva un año sin contacto con Junqueras.

El líder de ERC ha insistido en que cada vez que ha ido a Bruselas ha planteado reuniones con todos los eurodiputados independentistas: "Si no se ha producido, seguramente ha sido por cuestiones de agenda, no nuestras".

"RESPETO" POR PONSATÍ

Preguntado por las críticas de la eurodiputada Clara Ponsatí a la estrategia de ERC y Junts tras la sentencia del TGUE que levanta su inmunidad, Junqueras ha mostrado su respeto por la exconsellera y ha añadido que no tienen "por costumbre" opinar sobre comentarios de otras personas.

"Estamos aquí para reiterar nuestra solidaridad con todo el mundo. Ojalá todos optaran por el mismo camino", ha añadido.

SITÚA A ERC COMO ALTERNATIVA A PSOE Y SUMAR

Junqueras y la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, se han reunido este jueves con la Coordinadora de Països Catalans de ERC para analizar la situación en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares tras los pactos de PP y Vox.

Tras esta reunión, Junqueras ha llamado a defender Catalunya ante un posible Gobierno de PP y de Vox, y ha alertado de que PSOE y comuns que "nunca se han comprometido" en la defensa de la cultura y la lengua catalanas, y que en el pasado han apoyado Ejecutivos del PP.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En ese sentido, ha reprochado a Sumar no llevar en su programa electoral un referéndum de independencia: "Nosotros sí lo llevamos porque somos demócratas".

"Muy a menudo, casi en todos los casos, Catalunya y los Països Catalans, País Valencià e Islas Baleares y el conjunto de nuestra nación, nos tiene a nosotros y a poco más que nosotros para defenderlo. Asumimos la responsabilidad", ha dicho.

Por su parte, Vilalta ha reivindicado que ERC es la "la única organización con implantación efectiva y presencia institucional en los Països Catalans", y ha destacado que su candidatura a las generales incluye a personas de Baleares y Comunidad Valenciana, además de Catalunya.

ENCUESTA DEL CEO

Preguntado por los resultados que pronostica el CEO para ERC en el 23J --entre ocho y diez diputados--, Junqueras ha afirmado que en campaña se centrarán explicar que su candidatura defenderá desde la "utilidad" los intereses culturales y económicos de Catalunya y los derechos de todos los ciudadanos.

Además, ha negado que el voto a PSC o a los comuns sea contra la derecha, algo que según él demuestra que votaran junto al ex primer ministro francés Manuel Valls en 2019 y junto al PP en 2023 en el Ayuntamiento de Barcelona: "Cuando explican que son la mejor herramienta, en realidad no son respetuosos con la realidad".