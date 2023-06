Junqueras (ERC) insiste en condiciones para investir a Sánchez: "Ya forzamos dos elecciones"

Exige a Junts "una generosidad al menos parecida" a la que cree que tiene ERC

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido en condicionar el aval de los republicanos a una investidura del candidato del PSOE a las elecciones generales y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a avances para Catalunya, en sus palabras: "Ya forzamos dos elecciones anticipadas".

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 de este martes recogida por Europa Press en referencia a los dos comicios celebrados en 2019, y ha pedido "avances en amnistía, avances en autodeterminación, economía, infraestructuras".

"Si no tenemos garantías, no les votaremos, y no habrá investidura si depende de nosotros", ha insistido, y ha dicho que los republicanos no quieren un Ejecutivo central liderado por el PP y Vox pero tampoco con el PSOE si los socialistas pactan con 'populares'.

Junqueras ha vuelto a abogar por un acuerdo programático de las fuerzas independentistas de cara a los próximos comicios y ha exigido a Junts "una generosidad al menos parecida" a la que a su juicio muestra ERC.

"Creo que deberíamos ser capaces de entendernos. Nosotros no queríamos que se fueran del Govern y, desgraciadamente, se fueron. Hemos tenido la oportunidad de darles la presidencia del Parlament. Que también ellos pongan un poco de su parte creo que es bueno para el país", ha reflexionado.

"PRIORIDAD" AL PARLAMENT

Ante los pactos municipales y supramunicipales, el dirigente republicano ha erigido la Generalitat y la Cámara catalana como lo realmente importante --mucho más que un Ayuntamiento, una diputación o un consell comarcal, ha enumerado--, por lo que ha considerado que "la prioridad debería ser la estabilidad parlamentaria" y los futuros presupuestos de la Generalitat.

Ha diferenciado los pactos en las diputaciones de Lleida y Tarragona --donde los republicanos han pactado con el PSC-- de un acuerdo de Junts con los socialistas en la Diputación de Barcelona porque cree que los dos primeros garantizan presidencias independentistas.

Asimismo, ve legítimos los pactos de investidura de la Generalitat y el Ayuntamiento de Girona, en los que pactos de partidos independentistas han evitado que la lista más votada alcanzara el gobierno, en contraposición al del Ayuntamiento de Barcelona.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En esta línea, Junqueras ha valorado que la investidura del candidato socialista Jaume Collboni como alcalde de Barcelona con los votos de los comuns y el PP responde a una "lucha para el poder más descarnada" y en su voluntad para --según él-- mantener las sillas.

"Nosotros siempre hemos dicho que nos queríamos entender con los independentistas y en cambio los comuns siempre han dicho que, con el PP, nada de nada", ha criticado.

Ha acusado a los comuns de "no tener ningún escrúpulo a la hora de pactar con la extrema derecha xenófoba o con la derecha extrema del PP".

Y ha vuelto a descartar que ERC pueda entrar al Ejecutivo municipal del PSC junto a los de Ada Colau, y se ha descrito como la principal alternativa: "Hemos dicho miles de veces que no pactaremos con el señor Collboni", ha zanjado.