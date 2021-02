Junqueras dice que ERC habría pedido a Borràs renunciar por sus presuntas irregularidades

Capella contesta a Illa que en la mesa de diálogo se debe hablar de autodeterminación y amnistía

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que su partido habría pedido a la candidata de Junts, Laura Borràs, renunciar a su candidatura por sus presuntas irregularidades cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Lo ha dicho en una entrevista de La Sexta recogida por Europa Press, después de que la candidata de la CUP, Dolors Sabater, haya dicho que no investiría a Borràs mientras siga investigada, aunque después lo ha matizado y ha aclarado que el único veto que han puesto es "a un Govern del 155 y a un Govern que continúe con la parálisis" de los últimos tres años.

Al ser preguntado sobre si Borràs sería candidata si fuera militante de ERC, Junqueras ha contestado que "siempre que ERC se ha encontrado con una situación de este tipo ha pedido a su militante que, fuese quien fuese, renunciase a ser candidato".

Sin embargo, no ha concretado si vetaría a Borràs de una posible investidura: "Nosotros no tenemos la oportunidad de juzgar en este caso en concreto", aunque ha reivindicado su compromiso contra la corrupción y ha vuelto a decir que ERC cumplirá 90 años de historia sin ningún caso.

El dirigente republicano también ha rechazado contestar a los reproches que le hizo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su libro, en el que lo acusó de desleal: "Ni me duele, ni me sorprende, ni me preocupa", y ha asegurado que trabajará para conseguir el retorno de todos los dirigentes independentistas en el extranjero.

Asimismo, ha defendido un referéndum pactado como el "mejor camino" para lograr la independencia de Cataluña y ha apuntado que en el programa Junts también lo defienda, pese a que en los mítines prometan reactivar la declaración de independencia si el independentismo supera el 50% de los votos.

ESTER CAPELLA

En un acto telemático de campaña, la consellera de Justicia, Ester Capella, tampoco ha contestado claramente si avalaría la presencia de Borràs en el Govern teniendo en cuenta su causa judicial pendiente pero ha defendido su compromiso a formar un gobierno "sin ninguna mácula ni sospecha de corrupción".

Al ser preguntada por que el candidato del PSC a la Presidencia, Salvador Illa, haya apostado por reactivar la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno sobre el conflicto catalán después de las elecciones, Capella ha contestado a los socialistas que ERC siempre estará dispuesta a sentarse en la mesa para dialogar pero tiene que servir para hablar de amnistía y autodeterminación.