Junqueras dice a Iglesias que no negociarán los Presupuestos si el Gobierno no insta a la Fiscalía sobre los presos

Tardá califica de "útil" la visita de Iglesias pero recuerda que la clave está en manos del Gobierno

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha transmitido este viernes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que si el Gobierno de Pedro Sánchez "no insta a la Fiscalía a actuar con los presos, ERC no se sentará en ninguna mesa de la negociación" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Lo ha declarado el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, junto con el presidente republicano en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, tras una reunión de unas dos horas y media con Junqueras; Pablo Iglesias; la portavoz de EnComúPodem en el Congreso, Lucía Martín, y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens (BComú), en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Tardà ha destacado la buena sintonía con Podemos y los comuns, y ha sostenido que la reunión ha sido "útil", especialmente porque el líder de ERC ha podido transmitir al líder de Podemos la posición del partido, aunque ha recordado que no está en manos del líder morado influir en el Ministerio fiscal, porque no forma parte del Gobierno.

Ha insistido en que, una vez transmitido por boca de Junqueras el posicionamiento de ERC, en la reunión no han hablado de las cuentas generales, porque la clave "solo la tiene el Gobierno español".

"El Gobierno español puede hacerlo, puede abrir esta habitación y dejar entrar a todos a hablar de Presupuestos. Pero si no lo hacen, nosotros no podemos entrar, y no es a Podemos a quien le corresponde abrir la puerta, sino al Gobierno", ha zanjado.

PIDE UN "MOVIMIENTO DE CATEGORÍA" AL GOBIERNO

El portavoz republicano ha advertido de que ahora mismo no se dan las condiciones necesarias para que se sienten en la mesa de negociación, pero ha añadido que, en cualquier caso, "cualquier movimiento que haga el Gobierno" lo analizarán.

Ha agradecido la solidaridad de los "compañeros" con los que se han reunido este viernes y considera que con el encuentro envían un mensaje de empatía --ha dicho-- a sus electores y a los de ERC.

Ese mensaje, para Tardà, es que están dispuestos a dialogar de todo, de referéndum y también de los Presupuestos, pero no a negociar nada si el Gobierno no hace un movimiento "de categoría" respecto a los encarcelados, que asegura que no han cometido delito alguno.

LAS OTRAS CUENTAS DEL GOBIERNO

Preguntado por la negativa del Gobierno a dar instrucciones a Fiscalía, ha contestado: "Consideramos que el Estatuto de la Fiscalía, en el artículo 4 apartado 8, permite hacerlo".

"Hacerlo es posible. Que el Gobierno de España esté midiendo los pros y los contras... o si hace este movimiento significará más perjuicios que beneficios", ha planteado.