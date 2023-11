Junqueras cree que con el acuerdo, que condona 15.000 millones, "hoy gana Cataluña"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que con el acuerdo entre su partido y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye el compromiso por parte de Moncloa de condonar a la Generalitat hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, hoy "quien gana es Cataluña".

Junqueras ha comparecido en rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona para dar explicaciones sobre el acuerdo firmado con el PSOE y que él mismo ha sellado junto al ministro de Presidencia en funciones y miembro del equipo negociador del PSOE, Félix Bolaños.

"Hoy quien gana es Cataluña", ha afirmado el presidente de ERC en el inicio de su intervención, convencido de que los republicanos han amarrado beneficios para el "bienestar" de los ciudadanos de Cataluña y garantías de que "donde durante tiempo se ha impuesto la injusticia, ahora brille la justicia".

Junqueras ha celebrado, por ejemplo, que se haya pactado una amnistía "para todo el mundo, sin exclusiones ni excepciones, para todos los que están implicados o participaron en las consultas del 9-N o el 1-O, para los del Tsunami y los CDR, para todos los que participaron en algún acto de protesta contra las sentencias".

Como también Cataluña gana, ha proseguido, con el acuerdo para dar continuidad a la mesa de negociación entre ambos gobiernos, aunque de forma paralela se creará un espacio negociador entre los dos partidos que contará con una figura de "reconocido prestigio" que acompañará y verificará los acuerdos.

"La mesa de negociación debe ser entre los dos gobiernos, porque quien debe negociar en nombre de Cataluña es el Govern, no algunos partidos en particular. Al mismo tiempo, si otros espacios políticos creen oportuno que exista una mesa de diálogo o negociación entre partidos, es evidente que no nos opondremos", ha apuntado.

"El paso más importante en financiación en muchos años"

En la carpeta económica y social, Junqueras ha aplaudido que se haya cerrado el traspaso "íntegro" de Rodalies, con infraestructuras, pero también acompañada de la "inversión necesaria"; y la creación de una empresa pública mixta entre ambos gobiernos, con mayoría de la Generalitat y cuya presidencia será nombrada por el Govern.

Pero especialmente se ha mostrado satisfecho en la carpeta referente a la financiación, con el compromiso por parte del Gobierno de asumir, ha explicado, una parte del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). "Es el paso más importante en muchos años, no hay medida comparable en financiación", ha afirmado.

Eso se traduce en que el Estado "condonará" a Cataluña hasta 15.000 millones de euros de deuda autonómica, lo que supondrá a su vez que la Generalitat se ahorra unos 1.300 millones de euros de intereses de crédito, que "ahora se podrán poner al servicio de la gente", ha afirmado.

"La condonación de una parte del FLA no resuelve el déficit fiscal, pero es un paso en este camino. Hay un compromiso explícito de que se avanzará en el camino de la corrección del déficit", ha añadido Junqueras, que también ha celebrado los 150 millones para investigación o el compromiso de 1.600 millones hasta 2030 para garantizar el despliegue de Mossos.

Llamamiento a la "responsabilidad" de Junts

Preguntado sobre el hecho de que Junts aún no haya cerrado su acuerdo con el PSOE y si espera que la formación de Carles Puigdemont también dé apoyo a la investidura de Sánchez, Junqueras ha pedido "máxima responsabilidad" a ese partido. "Querríamos pensar que todos los espacios políticos ayudarán a que esto vaya bien".

"Nosotros queremos lo mejor para Cataluña y querríamos poder esperar de todo el mundo la misma voluntad y que colaboraran como fuera posible. Estamos convencidos que muchas de las cuestiones sobre las que hemos llegado a un acuerdo son buenas y todo el mundo se comprometerá y ayudará, ha sugerido.

Del mismo modo que ha confiado en que los socialistas cumplan sus compromisos de un pacto que es "para la investidura", si bien ha admitido que "mientras haya cumplimiento de esos acuerdos, es más fácil que la legislatura tenga continuidad" y ERC garantice estabilidad parlamentaria a Sánchez.