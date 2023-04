Junqueras: "La confrontación más inteligente con el Estado es la de ERC"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que "la más inteligente de las confrontaciones" con el Estado es la que practica su formación, por lo que se ha mostrado convencido de que los republicanos lograrán que el PSOE acepte un referéndum en Cataluña, aunque ahora "jure y perjure" lo contrario.

En una entrevista con EFE, Junqueras ha analizado los resultados de la mesa de negociación con el Estado y las posibilidades de la propuesta de acuerdo de claridad que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y Esquerra han planteado para lograr pactar un referéndum de autodeterminación a partir de 2024.

"Estamos convencidos de que no hay nada mejor que el voto de los ciudadanos. No hay alternativa democrática comparable. Y como estamos convencidos de que no hay alternativa mejor, nosotros persistiremos en la defensa del derecho a votar y no dejaremos de hacerlo solo porque haya partidos que hayan renunciado a ello o no se atrevan", ha sugerido.

Dejando claro que el referéndum unilateral del 1-O fue "una victoria democrática ante la que el Estado respondió con represión", ha defendido la necesidad de lograr un referéndum pactado que sume "más apoyos internos en Cataluña y más apoyos internacionales".

"SI NO PRESENTAN ALTERNATIVA ES QUE NO LA TIENEN"

No obstante, la propuesta de acuerdo de claridad que Esquerra ha planteado ha sido rechazada hasta el momento por PSC, PP, CS y Vox, además de cosechar críticas en el seno del independentismo, de JxCat, la CUP y la ANC.

A todos ellos, Junqueras les ha retado a presentar su alternativa: "Si algún partido político no está de acuerdo, porque ha renunciado a seguir trabajando por la independencia, o porque no se atreve, o porque no están de acuerdo con la democracia, tienen la oportunidad de explicar su propuesta alternativa... si es que la tienen. Y si no la explican, es porque probablemente no la tienen".

Preguntado directamente por la llamada "confrontación inteligente" que defiende JxCat para hacer frente al Estado, en contraposición con la vía dialogada de ERC, se ha mostrado escéptico con esa estrategia de Junts: "La más inteligente de las confrontaciones es la que ejerce ERC".

Para argumentarlo, ha asegurado que Esquerra ha conseguido "limitar la capacidad represiva del Estado y su arbitrariedad", sumar apoyos internos en Cataluña a favor del derecho de autodeterminación, recabar apoyos internacionales al independentismo y, sobre todo, obligar a la Moncloa a negociar.

"Todos sabemos que el PSOE no quiere negociar y que ha arrastrado los pies en la mesa de diálogo. Pero a pesar de no querer negociar, tuvo que aceptar que hubiera una mesa de negociación, los indultos, una reforma del Código Penal o que tres exiliados hayan vuelto", ha expuesto.

Con todos esos precedentes, Junqueras tiene la convicción de que el Gobierno aceptará negociar el referéndum: "Estamos acostumbrados a que el PSOE jure y perjure que las cosas no pasarán. Pero hemos constatado que si tenemos suficiente fuerza democrática, las cosas pasan. El voto más útil es el de ERC, en términos nacionales, de defensa de la negociación o de derechos sociales", ha aseverado.

LA GESTIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA, "CATASTRÓFICA"

El líder republicano considera, pues, que el éxito del independentismo pasa por concentrar la máxima fuerza en ERC en todas las instituciones. "No es cuestión de tiempo, es cuestión de fuerza democrática -ha razonado-. Por eso sería tan importante que el conjunto del independentismo decidiera apoyarnos y dejar de pelearse entre ellos para trabajar a nuestro lado".

Más aún cuando, a su juicio, la gestión del PSOE en aspectos que afectan a la vida de los catalanes está siendo "catastrófica": "Todo lo que gestiona el PSOE en Cataluña funciona fatal", ha denunciado.

Junqueras ha aludido especialmente al "desastre" de Cercanías ("Estamos en manos de aquellos que son incapaces de calcular la medida de un vagón y de un túnel", ha ironizado), pero también a la seguridad en Barcelona, que "depende del PSC", o a la lucha contra la sequía, respecto a la que ha denunciado la "irresponsabilidad" del Estado por haber cerrado el canal de Urgell.

"COMPATIBLE" QUE RUFIÁN SEA PORTAVOZ EN MADRID Y ALCALDABLE

Por último, ha sido preguntado sobre si es compatible que Gabriel Rufián sea el alcaldable del partido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y pueda seguir como portavoz en el Congreso de los Diputados, en Madrid.

"Es absolutamente compatible, del todo, claramente", ha subrayado Junqueras. "De hecho, es el mejor candidato que podemos tener en muchos ámbitos y nuestra obligación es presentar los mejores candidatos en todas partes. Nos sentimos muy orgullosos de Rufián".