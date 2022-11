Junqueras: No es casualidad el apoyo internacional a la causa independentista

El líder de ERC, Oriol Junqueras, que este domingo será reelegido presidente del partido, ha asegurado que el apoyo internacional a la causa independentista "no es casualidad", pues Esquerra ha ido "a buscarla".

Junqueras, en una entrevista que este domingo publica "La Vanguardia", incide en que han tenido en los últimos tiempos "la ayuda de una parte importante de la comunidad internacional". "Eso -continúa- es lo que ha pasado con el Working Group de Detenciones Arbitrarias de la ONU, con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y con el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

Esquivo en responder de forma directa a la pregunta de si la concesión de indultos y la rebaja en la fianza pedida por el Tribunal de Cuentas a una treintena de ex altos cargos se han producido gracias a la mesa de diálogo con el Gobierno, Junqueras señala: "No entraremos en hacer una lista de lo que nos parece que hayamos podido conseguir. No estamos aquí para colgarnos medallas ni para generar expectativas. Estamos para hacer que las cosas pasen".

En ese contexto sitúa lo que denomina "ayuda internacional" y reseña que en su formación están convencidos de que el trabajo que hacen "en todos los ámbitos ayudan a que estas cosas", como los indultos o la rebaja de fianzas, "pasen".

"De la mesa -explica- estamos seguros que han salido cuestiones relevantes y que pueden salir otras que pueden ser relevantes en el camino de la desjudicialización y también, en el futuro, en el del reconocimiento del derecho de la ciudadanía catalana a decidir su futuro".

Junqueras indica que "han cambiado cosas en el panorama político y social", y que algunas "son claramente en positivo". "Estamos muy lejos de los objetivos de la amnistía y la autodeterminación, pero también es evidente que ahora no hay otro camino para conseguirlos", sostiene.

Preguntado sobre si ERC plantea una rebaja del delito de sedición, Junqueras reitera que su objetivo es lograr que haya justicia donde "hay injusticia" pero no responde a si ERC pide derogarlo. "Nuestros objetivos son los mismos que los de la comunidad internacional", responde.

Respecto a si hay un pacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para modificar ese delito de sedición, Junqueras dice: "El compromiso de todo el mundo tiene que ser con los derechos humanos, con los principios generales del derecho".