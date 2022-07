Junqueras avisa que no le "intimidan" quienes ven con "pereza" el diálogo

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido la mesa de diálogo y ha garantizado que, de la misma manera que no se han dejado "intimidar" por quienes les "encerraron en la cárcel", tampoco les intimidarán ahora aquellos a quien les da "pereza" defender los derechos de Cataluña "en todas partes".

Así lo ha asegurado Junqueras, que ha participado junto al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en un acto del Jovent Republicà en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), horas después de que el secretario general de JxCat, Jordi Turull, haya dado portazo a la participación de los posconvergentes en la mesa de diálogo con el Gobierno central, que ha comparado con un grupo de Whatsapp, y haya hecho un llamamiento a no dejarse llevar por "cantos de sirena envenenados".

"No nos dejaremos intimidar por nadie. No nos hemos dejado intimidar por los que nos han encerrado en la cárcel y tampoco nos dejaremos intimidar por aquellos a los que les da pereza defender los derechos de este país en todas partes", ha exclamado Junqueras, sin hacer mención directa a las críticas de JxCat a la mesa del diálogo.

El líder republicano ha garantizado que ERC seguirá "confrontando" con "quien sea necesario" en defensa de la democracia, la libertad y los derechos nacionales de los "Països Catalans", y ha dado por hecho que no se lo pondrán "fácil a nadie".

"Es evidente que hay muchos poderes dentro del Estado español que no quieren que haya ninguna mesa de negociación del conflicto político entre Cataluña y el Estado español, pero conseguimos hechos: que los gobiernos de este país y del Estado español se sienten en una mesa y que haya un reconocimiento del conflicto político", ha resaltado.

Según Junqueras, el "conflicto político" se resolverá, "quizás no solamente", pero "también", con una mesa de negociación.

Junqueras ha recordado que ERC y su organización juvenil, Jovent Republicà, son las formaciones "más represaliadas" de la historia de Cataluña, pero ha destacado que "nunca se han rendido", ya que son "los que nunca se cansan, los que nunca abandonan la lucha, bajo ninguna circunstancia".

"La realidad de nuestro país es fruto de muchas derrotas, pero estamos convencidos de que somos la semilla de todas las victorias", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que los republicanos están dispuestos a tejer alianzas y complicidades con todos los pueblos que luchan por su libertad en Europa y en el resto del mundo, y ha celebrado que la comunidad internacional se haya mostrado, a su juicio, dispuesta a acompañar a Cataluña "en el camino de la negociación" y "en la lucha antirepresiva".

Por su parte, Otegi ha animado a los jóvenes a mantener una actitud combativa y ha subrayado que, a veces, las formaciones de izquierda blanden como lema ante la ultraderecha el "no pasarán", si bien ha precisado: "Hoy vamos a decir 'no nos pararán', a los que queremos construir nuestra república, no nos van a parar".

"Sonreíd, porque vamos a luchar; sonreíd porque vamos a ganar", ha añadido Otegi.