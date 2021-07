Junqueras asegura que la vía de ERC es la "más rápida" hacia la independencia

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que la vía que propugna su partido, basada en la negociación y en ensanchar la base social independentista, es la "más rápida" para alcanzar la independencia de Cataluña.

En declaraciones a Efe, Junqueras ha salido al paso de aquellos sectores independentistas que acusan a ERC de dilatar el proceso hacia la independencia planteando una negociación con el Estado que difícilmente, advierten, culminará con un referéndum pactado.

Según Junqueras, "la mejor estrategia es la ganadora, es la que sirve para ganar" y, "en democracia, se gana cuando somos cada vez más".

"Ya sé que hay personas que defienden justamente lo contrario, que es mejor ser cada vez menos, pero a mí no me convencerán. Los hechos demuestran que en democracia, aquí y en todo el mundo, ganas cuando eres cada vez más, no cada vez menos", ha subrayado.

Por ello, está convencido de que "la estrategia que debe llevar a la independencia y a constituir la república catalana es la estrategia que defiende ERC, sin ninguna duda".

"El camino más rápido para conseguir la independencia es el que defendemos nosotros, es la democracia, y en democracia se gana siendo más y siendo más fuertes. Precisamente porque queremos ganar queremos ser más fuertes, no hay otro camino, este es el camino más rápido y efectivo, es el único camino que plantea el reconocimiento de la comunidad internacional, que es imprescindible", ha recalcado.

Junqueras ha admitido que "las negociaciones son difíciles", pero ha remarcado que "una de la condiciones imprescindibles para ganar una negociación es negociar, negociar más que nadie, tanto como haga falta, y no levantarse nunca de la mesa de negociación".

"Estamos seguros de que la negociación es la puerta que abre el camino hacia la república catalana", ha insistido Junqueras, que ha recordado: "La comunidad internacional nos pide siempre que lideremos esta voluntad de negociación".

"Como la república catalana no es posible sin el reconocimiento internacional, hemos de intentar seguir los consejos que la comunidad internacional nos da", ha advertido.

En cuanto al debate sobre la vía unilateral, ha alertado de que "no hay ninguna cuestión política, económica o social relevante en el mundo que sea estrictamente unilateral".

Para Junqueras, "todas las cuestiones importantes son complejas y siempre tienen un carácter multilateral, siempre afectan a muchos niveles institucionales", por lo que "la solución siempre es multilateral".

Sobre su relación con el expresident Carles Puigdemont, ha asegurado que por su parte "nunca ha habido reproches de ningún tipo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No encontraréis ninguna palabra ni escrito mío que exprese reproches, y estoy muy orgulloso de que sea así", ha destacado Junqueras, que ha afirmado que "ERC es la máxima encarnación del concepto de unidad".