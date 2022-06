Junqueras arropa a Vergés en su reto de ser "primera alcaldesa de Igualada"

La exconsellera Alba Vergés ha reivindicado su experiencia de gobierno y de gestión en la pandemia para convertirse en la "primera alcaldesa de Igualada", en su presentación como candidata de ERC en esa ciudad en la que ha sido arropada por el líder del partido, Oriol Junqueras.

El acto de presentación en Igualada (Barcelona) ha contado también con la presencia de pesos pesados del partido como la secretaria general adjunta republicana, Marta Vilalta, la exconsellera Meritxell Serret y los actuales consellers Joan Ignasi Elena, Tània Verge, Roger Torrent y Natàlia Garriga, así como el alcaldable por Barcelona Ernest Maragall.

Vergés, quien también es vicesecretaria general de Partido Abierto de ERC y fue la consellera de Salut que tuvo que hacer frente al estallido de la pandemia durante el Govern de Quim Torra en la Generalitat, será la cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones locales, juntamente con el actual portavoz de ERC en esa localidad, Enric Conill, quien será su número dos.

"Tenemos un equipo que se ha partido la cara por esta ciudad. Me quiero sumar a este equipo, para ser capaz de sumar a tanta gente como sea necesaria para representar a toda Igualada. Doy este paso para ser la primera alcaldesa de Igualada", ha señalado Vergés.

La candidata republicana ha considerado que Igualada debe "ejercer de capital", no solo de su comarca y de veguería, sino ser "ciudad preferente" de toda Cataluña.

Y para ello se ha comprometido a defender el sistema educativo, la lengua catalana como herramienta de "cohesión social y acogida", y un sistema sanitario que ha reivindicado más que nunca después de haber vivido la "grave" pandemia de coronavirus.

De hecho, Vergés ha esgrimido su "experiencia de gobierno y gestión pública" al frente de la consellería de Salud, cuando ante la pandemia y esos días "tan inciertos", ella y su equipo "lideraron" una respuesta a la crisis y diseñaron una estrategia de vacunación "sin precedentes y referente en Europa".

"Quiero llevar a Igualada esa experiencia. Voy con muchas ganas, ilusión, fuerza y equipo, para que vuelva a ser una ciudad líder de nuestro país", ha aseverado, afirmando que quiere que Igualada deje de estar "estancada". "Tenemos proyecto para transformar la ciudad", ha apuntado.

En una misma línea, Junqueras ha pedido una Igualada "ambiciosa", que "no se cierre en ella misma, que no sea conformista, que no crea que ya no puede hacer más, porque puede hacer y debe hacer muchas cosas, entre otras ser capaz de liderar esta comarca y el territorio que la envuelve".

El líder republicano ha reclamado una Igualada "con voluntad de liderazgo" y que ponga en el centro las familias y las políticas públicas, algo que a su juicio pasa por la victoria de Vergés en las elecciones municipales del próximo año.

"Los únicos capaces de transformar esos ámbitos donde siempre han mandado los de siempre somos nosotros", ha sentenciado Junqueras.