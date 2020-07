Junqueras y Aragonés se reúnen tras la salida de prisión del dirigente de ERC

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha reunido este sábado con el coordinador nacional del partido y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), municipio en el que reside el primero, quien ayer salió de prisión tras serle concedido el tercer grado penitenciario.

Junqueras y Aragonès han informado de esta reunión con sendos mensajes en las redes sociales, que han acompañado con una fotografía de ambos en la entrevista.

El presidente de ERC afirma en su mensaje que, en su reunión con Aragonès, han podido hablar "de los problemas de la gente, de nuestro país, de política y de libertad".

Aquest matí m’he reunit amb el vicepresident @perearagones a Sant Vicenç dels Horts. Hem pogut parlar dels problemes de la gent del nostre país, de política i de llibertat. Gràcies per ser-hi, Pere. Com has dit tu, lluitarem fins al final i guanyarem! https://t.co/7bdI0gb8i5