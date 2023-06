Junqueras afea que Junts "regale" al PSC la presidencia de la Diputación de Barcelona

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho "no estar de acuerdo" con que Junts "regale" al PSC la presidencia de la Diputación de Barcelona, y ha matizado que los pactos republicanos con socialistas en otras diputaciones han servido para garantizar presidencias independentistas en esos organismos.

Junqueras ha comparecido en rueda de prensa en la sede del partido junto al presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, para anunciar que este será el número dos de ERC por Barcelona al Senado en las próximas elecciones generales, como respuesta al "pacto de Estado" contra la capital catalana.

Pero, en su comparecencia, Junqueras ha sido preguntado sobre la Diputación de Barcelona, después de que esta mañana el candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, haya asegurado que no se opone a renovar el pacto entre el PSC y Junts para gobernar la Diputación de Barcelona y ha manifestado su "gran respeto" hacia los alcaldes socialistas metropolitanos Núria Marín y Antoni Balmón.

Precisamente después de haber "agradecido" el entendimiento y el pacto entre Trias y Maragall para formar gobierno en Barcelona, que finalmente no prosperó porque los comunes y PP apoyaron in extremis al socialista Jaume Collboni como alcalde, Junqueras ha considerado que ese "agradecimiento sincero" es compatible al mismo tiempo con "recordar que no estamos de acuerdo con que haya una fuerza independentista que regale la presidencia de la Diputación al PSC".

El líder republicano ha dejado claro que el compromiso de su partido es "garantizar que haya presidencias y alcaldías independentistas en todas partes" y que "la presidencia de las instituciones esté en manos de partidos independentistas".

El dirigente ha justificado así que ERC haya pactado con el PSC en las Diputaciones de Lleida y Tarragona, al recordar que los republicanos ostentarán la presidencia de esos organismos supramunicipales.

"Nuestra posición es que no votaremos una presidencia socialista en la Diputación de Barcelona. No la avalaremos. Y estamos dispuestos a entendernos con el conjunto del independentismo. Nuestra posición es clara y consistente", ha aseverado.

En todo caso, Junqueras ha advertido de que el "pacto de Estado" entre PSC, PP y comunes en el Ayuntamiento de Barcelona también podría darse en la Diputación provincial barcelonesa. "Parece evidente que podría repetirse esa misma mayoría. A nadie le sorprendería". EFE

