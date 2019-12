Junqueras aboga por no detener la negociación con el PSOE "en ningún caso"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por el Tribunal Supremo, ha abogado por no detener la negociación con el PSOE "en ningún caso".

Así lo afirma en una entrevista a Catalunya Ràdio, concedida justo antes de que ERC anunciase que no volverá a reunirse con el PSOE para tratar la investidura de Pedro Sánchez hasta conocer la postura del Gobierno sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoce la inmunidad de Junqueras y ver "cómo actúa la Abogacía del Estado".

Según Junqueras, "no debe detenerse la negociación en ningún caso. Hay que estar dispuesto a dialogar siempre, con todos, siempre, independientemente de que esté o no en la cárcel. Porque hemos de trabajar para proteger y cuidar los derechos de todas las personas. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos", ha argumentado.

Sobre el contenido de una futura mesa de negociación para abordar el conflicto catalán, ha señalado: "Nosotros no le decimos al PSOE que no defienda la unidad de España y ellos no nos pueden decir a nosotros que quitemos de la mesa negociadora el derecho de autodeterminación".

"El derecho de autodeterminación siempre, siempre, lo defenderemos", ha insistido.