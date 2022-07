El 22 de julio llega la F.R.A.C al Castillo de Santa Catalina con motivo de su 15 aniversario

La Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz ha programado para el próximo viernes 22 de julio a las 22,00 horas la actuación de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz (F.R.A.C), quienes han elegido la fecha para celebrar el 15 aniversario de su formación de rap, reggae y carnaval.

En declaraciones para Europa Press, Karim Aljende, letrista y vocalista del grupo, se siente satisfecho con todo el trabajo que han realizado durante unos "largos 15 años".

Ha afirmado que "tenemos muchas ganas porque no es un concierto habitual, es un sitio muy bonito de Cádiz y hay un ambiente muy bueno en torno al evento". En la misma línea, Pareja Deep Sound, también letrista y vocalista, ha resaltado que "el castillo de Santa Catalina es un lugar privilegiado de nuestra ciudad y que la gente pueda entrar gratis es una maravilla".

El grupo celebra alrededor de 600 conciertos desde que arrancaron en el verano del año 2007, con Karim Aljende y Pareja Deep Sound como las cabezas más visibles de un proyecto compartido entre varias personas, tales como Caleta Sound, Persa Selectah, DJ Frutos del Islam y DJ JJusto, además de otros productores y técnicos de sonido vinculados al grupo. A día de hoy, la F.R.A.C ha publicado un total de siete álbums que se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

En las filas de la F.R.A.C. se dio en los últimos meses la incorporación del DJ y productor argentino Juan Ignacio Justo, más conocido con el nombre artístico de JJusto, quién lleva afincado en la ciudad de Cádiz desde hace dos años y mediante el contacto con diferentes artistas de la escena musical alternativa gaditana, se incorporó a la Fundación de Raperos, tal y como ha informado el grupo.

La entrada para el evento es gratuita, aunque es necesario recoger la invitación para acceder al recinto a partir de las 20,30 horas en la entrada del Castillo de Santa Catalina.

Karim ha explicado que el evento será un "reencuentro especial" con gente que ha participado a lo largo de los años con el proyecto y aparte habrá importantes colaboraciones como son "el pregón a cargo de Pastora Filigrana", una de las "grandes atracciones del evento", además de "Carmen Xía, el grupo ADS Krú (Asesinos del Sonido) y María La Mónica".

En cuanto a los nuevos proyectos del grupo, Karim ha comentado que "estamos preparando un recopilatorio con temas nuevos y otras míticas canciones que han sido reeditadas". Respecto a la gira de primavera, entre la Semana Santa y el mes de junio , el grupo ha participado en "una docena de eventos fuera de la provincia de Cádiz" en zonas como Torrelavega, Vallecas o Barcelona, entre otros. Además, han sido eventos "muy bien repartidos", respecto a los tiempos entre uno y otro, han señalado.

El letrista ha concluido con su "orgullo" ante el mérito que tiene seguir manteniendo el grupo durante 15 años, ya que "es muy difícil aguantar tanto tiempo con un grupo que no pertenece a agencias de mánagers", ha apuntado, a lo que ha añadido que "no es sostenible, ya que tenemos otros trabajos paralelos a la música. "A día de hoy es una de nuestras principales ocupaciones, pero no dependemos al cien por cien de eso", ha finalizado.