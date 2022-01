Julia Yébenes apuesta por un periodismo que "busque la veracidad" y huya de "clickbaits y titulares anzuelo"

CIUDAD REAL, 23 EUROPA PRESS)

La periodista Julia Yébenes, de Lanza Digital, ha abogado por que el periodismo busque la "veracidad" y huya de "clickbaits y titulares anzuelo" para seguir manteniendo su credibilidad a la hora de contar "un relato independiente".

En una entrevista con Europa Press, Yébenes ha reconocido que la llegada de los medios digitales y las redes sociales ha marcado los últimos 30 años en la profesión, algo que, según ella "dice mucho de nuestra sociedad y nuestro entorno socioeconómico".

Aunque ha reconocido que los medios digitales son "fuentes de acceso a la información", pueden ser "perversos si no buscamos la veracidad, que es lo que un periodista tiene que contar, un relato veraz e independiente". "Las redes tienen mucho impacto pero hay que investigar y contrastar las informaciones al máximo para que este oficio no parezca algo que no es".

En este sentido, ha rechazado la que considera una de las "amenazas actuales" como son los 'clickbaits', "titulares anzuelo" para que el lector pinche y obtener más visitas. "Tenemos que tener mucho cuidado porque el periodismo no es tener muchos 'me gusta', es contar una historia, que la gente la entienda y que llegue", ha comentado.

LA LLEGADA DE LA UCLM, SU MEJOR NOTICIA

En cuanto a la noticia que más le ha gustado dar durante su trayectoria profesional, Yébenes, aunque ha reconocido que quedarse con una "sería mucho reduccionismo", ha destacado aquellas que hizo cuando se ocupaba de la información relacionada con la UCLM, como la llegada de profesores o la ampliación del número de facultades en los campus.

"Eso tiene una interpretación de que la educación superior llegó a Castilla-La Mancha, una tierra que siempre se ha considerado olvidada, y los castellanomanchegos teníamos acceso a la universidad", ha explicado.

Además, ha sostenido que le gustaría poder dar la noticia de que el aeropuerto de Ciudad Real ha logrado superar sus problemas económicos, se ha abierto con normalidad y funciona como una potente infraestructura que sirviese de revulsivo para toda la economía y el tejido logístico de Castilla-La Mancha.

FORTALEZA PARA "SOPORTAR LAS PRESIONES"

"El periodismo será lo que nosotros queramos. Tenemos un gran objetivo todos los periodistas. Tenemos encima a las administraciones públicas, autocensuras, presiones... Tenemos que tener fortaleza para soportar estas presiones y ofrecer al público lo que es el periodismo, relatos sobre lo que ocurre, denuncia de cualquier agresión o denuncia de cualquier presión y manipulación", ha opinado Yébenes.

Para ello, acabar con la precariedad laboral es clave según el punto de vista de la periodista ciudadrealeña, ya que "sin sueldos dignos y sin condiciones dignas, es difícil conseguir los objetivos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como noticia que le gustaría dar en lo que le resta de carrera, ha colocado la Infancia como "periodo de inocencia" del que le gustaría contar que se afronta desde la normalidad.

Así, acabar con la violencia vicaria que sufren a manos de los agresores machistas o con la trata de niños son, para Julia Yébenes, las noticias que le gustaría poder escribir en los próximos años.