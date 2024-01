A juicio tres acusados de un asalto con pistola para cobrarse una deuda en Badalona (Barcelona)

Supuestamente robaron una plantación de marihuana a un hombre que les debía 3.000 euros

La sección 6 de la Audiencia de Barcelona ha empezado a juzgar este martes a tres acusados de presuntamente asaltar con pistola una casa de Badalona (Barcelona) para robar una plantación de marihuana, supuestamente para cobrarse una deuda de unos 3.000 euros que el propietario de la instalación no había saldado.

Los tres, junto a otro sospechoso que no ha sido identificado, presuntamente entraron en la casa al grito de 'al suelo' y dispararon varios tiros que no alcanzaron al propietario de la plantación, pero sí a su perro, ha explicado el denunciante al declarar en el juicio este martes.

También ha contado que luego lo golpearon con la culata de la pistola en la cabeza y con un palo en la espalda: "No sé si me rompieron las costillas, pero se me desprendía la piel", ha ilustrado.

El denunciante ha afirmado que la deuda era porque los sospechosos le habían instalado el aire acondicionado de la plantación que tenía en la parte superior de la casa, y ha afirmado que la hierba era para autoconsumo; sin embargo, un agente de la Policía Local que ha testificado en el juicio ha confirmado que el denunciante "distribuía marihuana e incluso cultivaba".

También han testificado el hermano del denunciante, que estaba en la casa en ese momento, y otro hombre que vivía allí, que ha afirmado que nunca ha vuelto a vivir en esa casa por miedo.

HASTA 18 AÑOS DE CÁRCEL

Según el fiscal, el principal sospechoso disparó seis veces con intención de matar, pero sin poder apuntar porque "diversos elementos dificultaban su visión".

El fiscal reclama condenarlos a todos por los presuntos delitos de intento de homicidio, robo y lesiones, y les reclama 16 años de cárcel excepto al tirador, a quien también atribuye un presunto delito de tenencia ilícita de armas y reclama condenarlo a 18 años de cárcel.

Está previsto que el juicio continúe durante dos jornadas más, en las que los tres acusados podrán declarar para dar su versión o bien acogerse a su derecho a no declarar.