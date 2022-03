El juicio por desobediencia contra Torra se celebra en su ausencia

El juicio por desobediencia contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra por desoír una orden judicial para que descolgara un lazo amarillo del Palau de la Generalitat se celebrará en su ausencia, según lo acordado por la titular del juzgado de lo penal número 6 de Barcelona.

Así lo ha resuelto la magistrada después de que esta mañana Torra anunciara en un vídeo publicado en su perfil de Twitter que no se presentaría a su segundo juicio por no retirar los lazos amarillos, en el que afronta penas de inhabilitación, para "no legitimar" lo que considera "una farsa".

Al inicio del juicio, la juez ha preguntado a las partes si eran partidarias de que se celebrara la vista en ausencia del acusado, una posibilidad legal cuando se afrontan penas de cárcel menores y condenas de inhabilitación inferiores a los seis años.

La Fiscalía se ha pronunciado a favor de la celebración del juicio, igual que la acusación popular ejercida por la Plataforma Impulso Ciudadano, sin que se opusiera a ello la defensa.

Por ese motivo, la magistrada ha acordado que el juicio se celebrara, teniendo en cuenta que, además, "ha habido un comunicado" de Torra anunciando que no iba a comparecer, con lo que su ausencia es un hecho "notorio".