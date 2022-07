El juicio a Borrás deja en manos de ERC y la CUP su suspensión política

Roger Mateos

La apertura de juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, deja su futuro político inmediato en manos de dos fuerzas independentistas, ERC y la CUP, que se inclinan por aplicar el artículo del reglamento de la cámara catalana que conduciría a su suspensión como diputada.

Estas son las claves que marcarán el final del curso político en Cataluña y que puede provocar una sacudida en el seno del Govern:

A JUICIO POR CORRUPCIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha enviado a juicio a Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes que dirigió hasta 2018 -justo antes de dar su salto a la política- para adjudicárselos a un amigo.

Al tratarse de una causa relacionada con la corrupción, el enfoque que ERC y la CUP dan al caso es diferente al de los independentistas encausados por el procés, pese a que Borràs insiste en que "no hay caso" y en que es víctima de la "persecución política" del Estado para intentar apartarla de la primera línea.

ARTÍCULO CLAVE

En 2017, unos meses antes del referéndum unilateral del 1-O, Junts pel Sí y la CUP reformaron por la vía de urgencia el reglamento del Parlament, con el fin de allanar el terreno para la aprobación de las llamadas "leyes de desconexión" independentistas, e introdujeron un artículo para reafirmar su compromiso contra la corrupción.

En concreto, el artículo 25.4 del reglamento del Parlament obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción, un punto que ahora puede descabalgar a Borràs, presidenta de JxCat, que considera que ERC y la CUP no deberían aplicar este precepto, por solidaridad "antirrepresiva".

DECISIÓN PARLAMENTARIA

La aplicación o no del artículo 25.4 deberá discutirse en la Mesa del Parlament, en la que JxCat cuenta con dos votos -Laura Borràs y Aurora Madaula-, el PSC tiene otros dos -Assumpta Escarp y Ferran Pedret-, ERC también dos -Alba Vergés y Ruben Wagensberg- y uno la CUP -Carles Riera-, por lo que Junts puede quedarse en minoría, ya que además Borràs no puede participar en la votación por conflicto de intereses, de manera que el voto de ERC y la CUP será esencial.

Si la Mesa determina que los delitos de prevaricación y falsedad documental por los que se la acusa encajan dentro del concepto de corrupción, deberá aplicar el artículo 25.4, pero el caso podría ser derivado al pleno, o bien a la Comisión del Estatuto del Diputado -presidida por el diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas, próximo a Borràs- si la Mesa tiene dudas sobre cómo proceder.

Ese dictamen podría establecer que a Borràs no se le puede aplicar el artículo 25.4, denunciando motivaciones "políticas" detrás del caso o apelando a las razones jurídicas de dos informes de los letrados de la cámara, que consideran que puede ser inconstitucional al vulnerar derechos como el de la presunción de inocencia, aunque en cualquier caso ese dictamen deberá ser aprobado por mayoría.

BORRÀS NO QUIERE DEJAR EL CARGO

Consciente de que ni ERC ni la CUP parecen dispuestas a blindarla, Borràs ya ha advertido de que, si acaba siendo suspendida, no dejará su cargo de presidenta del Parlament, porque no piensa dimitir, sino que en todo caso solo cederá sus funciones presidenciales a otro diputado, hasta que se resuelva definitivamente su causa.

"Suspendido de derechos y deberes no quiere decir dejar el escaño. Dejas de hacer esas funciones, pero eso no quiere decir que las abandones o te hagan dimitir. Durante el periodo de tiempo que se considere que afecta esta suspensión, habrá otro que hará las funciones, pero no se escoge a otro presidente", argumenta.

ESQUERRA OFRECE ACORDAR SU SALIDA

ERC ha subrayado que "no puede haber tolerancia hacia la corrupción", pero está dispuesta a "hablar" con JxCat sobre la posibilidad de que mantenga la presidencia del Parlament si Borràs queda suspendida.

Cabe la posibilidad de que la vicepresidenta primera asuma provisionalmente las funciones de presidenta, y en este caso la republicana Alba Vergés pasaría a desempeñar ese papel, pero ERC está abierta a negociar con JxCat que Aurora Madaula, secretaria segunda de la Mesa, asuma esas funciones delegadas.

¿SACUDIDA EN EL GOVERN?

La incertidumbre en el Parlament ante este escenario inédito es máxima, pero sus consecuencias podrían no ceñirse a un choque entre grupos parlamentarios independentistas, sino que la inestabilidad podría trasladarse al Govern de coalición que preside Pere Aragonès.

Sectores de JxCat abogan por abandonar el Govern ante la falta de avances en el proceso independentista y, en caso de que ERC votase a favor de suspender a Borràs, estas voces arreciarían, lo que podría conducir a un pulso interno en Junts entre pragmáticos partidarios de permanecer en el ejecutivo y defensores de pasar a la oposición.