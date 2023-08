Jugadores del BSR Amiab Albacete se clasifican con España para los Juegos de París 2024: "Mejor imposible"

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas se proclama subcampeona de Europa y se hace con una plaza para los Juegos Paralímpicos de París 2024, en unas semanas de éxito para los deportistas nacionales, entre los que se encuentran jugadores del club albaceteño BSR Amiab.

"Mejor imposible", así lo ha descrito para Europa Press el barcelonés Oscar Onrubia, que suma tres temporadas en el equipo de Albacete. "Hemos quedado subcampeones, haber conseguido esa gloria europea hubiera sido increíble, pero veníamos de perder un Campeonato de Europa hace dos años, quedamos fuera de un mundial, nadie creía en nosotros y aun así conseguimos la plata", ha explicado.

Una plata que ganaron el pasado sábado, 19 de agosto, tras perder en la final contra Gran Bretaña (53-74) en el Campeonato de Europa disputado en Rotterdam, Países Bajos, y que les ha valido la clasificación para París 2024. "Somos muy pocos los equipos o las selecciones a nivel mundial que tenemos una plaza asegurada para París 2024, así que se podría decir que hemos tenido mucho éxito", aseguraba Onrubia.

La clasificación para los Juegos del próximo año se materializó tras vencer el jueves al equipo anfitrión, consiguiendo a su vez el pase a la final. "Fue un momento inolvidable, ese tipo de experiencias no se pueden expresar con palabras, tienes que estar ahí para vivirlo. Pensar en todo el sacrifico que llevamos haciendo desde hace dos años, venimos de estar prácticamente hundidos y hemos demostrado tener capacidad de resurgir de las cenizas y poder volver a situar a España donde se merece", ha celebrado el deportista.

Una cita a la que la selección española lleva sin faltar desde los Juegos de Londres 2012 y en la que Onrubia ya ha participado con anterioridad. "Yo tuve la suerte de participar en Tokio y espero poder estar ahí en 2024. Es como un sueño hecho realidad, la meta de todo deportista. Es verdad que los anteriores fueron un poco extraños, ya que una de las cosas más bonitas es el ambiente y el público y claro, fue en la época del Covid, entonces nos faltó ver lo increíble que es la que se monta allí, pero seguro que en los próximos lo podremos vivir al máximo", espera.

GRAN PRESENCIA DEL BSR AMIAB ALBACETE EN LA FINAL DEL CAMPEONATO EUROPEO

Además de Oscar Onrubia, en la plantilla española hay numerosos jugadores del BSR Amiab Albacete, como Alejandro Zarzuela y el bolañego Fran Lara, además del propio entrenador, Abraham Carrión. Igualmente, la selección de Gran Bretaña cuenta entre sus filas con numerosos jugadores del club albaceteño, como son Philip Pratt, Lee Manning, Ben Fox o Harrison Brown.

Compañeros durante la temporada que se vuelven rivales en los encuentros de selecciones, algo que Onrubia no sabría decir "si viene bien o viene mal". "Es algo sobre lo que medito mucho, al final somos compañeros, conocemos muy bien los puntos débiles y fuertes del rival, lo que hace que el 'scouting' sea mejor, pero claro, igual que lo hacemos nosotros lo hacen ellos, entonces es una batalla campal donde todos buscamos las debilidades para anular los puntos fuertes, estamos las dos selecciones en la misma tesitura", detalla.

"SE INVISIBILIZA MUCHO NUESTRO DEPORTE"

Con el Europeo finalizado y tras varias temporadas cosechando éxitos con el BSR Amiab, Onrubia ya piensa en nuevos retos, reivindicando una mayor visibilidad del baloncesto en silla de ruedas.

"Se invisibiliza nuestro deporte, no se da voz a los deportes minoritarios, desde aquí quiero dar todas mis felicitaciones a la selección femenina de fútbol por ser campeonas del mundo y por todo el trabajo y el esfuerzo, se lo merecen. Nosotros conseguimos la plaza en París y la plata y la selección femenina de bsr el bronce europeo en Rotterdam, fue antes del mundial y nadie dijo nada. Si los medios no hablan del baloncesto en silla de ruedas, la gente no lo va a ver", ha incidido, aprovechando para dar las gracias a Albacete por el impulso al deporte y la gran acogida que tienen siempre.

"En Albacete no me puedo quejar, hay mucha afición, la gente se vuelca muchísimo, las entidades, el Ayuntamiento, todos, los aficionados van con tambores, con pancartas, gritan y se llena el pabellón, ojalá en todas las ciudades fuera así", ha finalizado.