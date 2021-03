La jugada de Iglesias precipita la renovación en Podemos

Lourdes Velasco.

El vicepresidente Pablo Iglesias gestó en un fin de semana la jugada de ceder el paso a la ministra Yolanda Díaz al frente de la Vicepresidencia Segunda y poner en marcha la renovación en la formación morada al entender que, si no mantenía las constantes vitales de Podemos, su peso en el Gobierno caería de igual modo.

Iglesias ya hacía meses que apuntaba que su apuesta para relevarlo al frente de Podemos era la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuya "gran proyección" política ensalzaba en público, e incluso había dejado entrever en entrevistas que podría ser la próxima candidata de la coalición.

El runrún venía desde el verano: en julio, el entorno de Yolanda Díaz, que sigue militando en el PCE, desmentía que tuviese ninguna aspiración por liderar Podemos a raíz de su marcha de IU, formación de la que se dio de baja hace más de año y medio.

En realidad, ese plan de Iglesias era a largo plazo pero se precipitó con la decisión de Isabel Díaz Ayuso de convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, que pillaba al partido del vicepresidente segundo sin un candidato fuerte que pudiera hacer frente al bloque de derechas.

La dirección de Podemos, también la madrileña, sabía que en esta ocasión no había más remedio que salir "a jugar" y comenzó a barajar opciones de peso, ante la certeza de que la actual portavoz en la Asamblea, Isa Serra, no era la indicada, entre otras cuestiones porque sobre ella recaía la amenaza de una inhabilitación para poder presentarse a unas elecciones.

Iglesias, tal y como él mismo confirmó ayer, pensó en el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y en el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón.

La negativa de este último fue el revulsivo que necesitaba para lanzar su ofensiva: asumiría en primera persona el reto.

La decisión la comunicó primero a Juanma del Olmo, su director de Estrategia, y de ella estuvo al tanto también el líder madrileño de Podemos, Jesús Santos, pero la que está llamada a ser su sucesora, Yolanda Díaz, no tuvo toda la información desde el primer momento.

El fin de semana se gestó la estrategia comunicativa y no fue hasta el lunes por la mañana cuando Iglesias informó "con detalle" al presidente Pedro Sánchez, según fuentes de Unidas Podemos, que precisan que también desde ese momento Del Olmo mantuvo un canal de comunicación con el jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

El objetivo es, tal y como explicó el propio Iglesias, tratar de elaborar una estrategia conjunta entre el PSOE y Unidas Podemos para repartirse los votantes, "ganar" Madrid a Ayuso y evitar así la entrada el poder de la "ultraderecha" de Vox.

La conversación pendiente entre Sánchez e Iglesias ya no será para abordar los desencuentros en la coalición, sino para analizar cómo desde el Gobierno puede confrontarse al PP de Díaz Ayuso.

El paso atrás de Iglesias en la Vicepresidencia pone en marcha también la maquinaria para su sustitución al frente de Podemos, aunque no se prevé que ocurra de forma inmediata, pues por el momento toda la atención estará puesta en las elecciones madrileñas. Una vez se celebren y se aclare el panorama en Madrid, se abordará la cuestión.

Apuntan en Podemos que la decisión parece arriesgada, pero quizás era el único salvavidas que tenía el partido en Madrid, donde sin un candidato potente podría haber visto muy debilitada su posición a nivel no solo autonómico sino estatal, ya que este era el territorio donde nació el Más Madrid de Íñigo Errejón les ha comido el terreno.

En Podemos entienden que no podían correr el riesgo de perder la representación también en la Asamblea de Madrid tras no tenerla ya en el Ayuntamiento de la capital, donde no concurrieron por no competir contra su excandidata Manuela Carmena.

Ahora es Más País, el partido de Errejón, el que ha cerrado la puerta a Iglesias. El 4 de mayo se verá si esta estrategia da sus frutos y la izquierda consigue plantar cara al PP, y al mismo tiempo si Iglesias logra su objetivo de cambiar la Vicepresidencia Segunda por la Comunidad. Por el momento, en Podemos sacan pecho de que hay juego.